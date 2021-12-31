近日，珠海微度芯创完成超亿元人民币规模的 B 轮融资，本轮融资由武岳峰科创领投，顺为资本跟投，飞图，珠海力高，苏州清源，力合等老股东继续加码跟进。本轮资金将用于安防毫米波成像芯片、汽车毫米波雷达芯片的量产推广以及下一代汽车毫米波雷达芯片的研发。

武岳峰科创合伙人熊泉表示：“微度芯创是毫米波雷达阵列方向的优秀企业，在射频与毫米波雷达芯片及阵列芯片、高集成度阵列天线、车载与工业毫米波雷达模组技术、毫米波雷达传感器解决方案方向上有优秀积累。在安防领域，微度芯创利用超过千发、千收的射频阵列，以及专用的数字 ASIC 芯片和 MIMO 成像算法来解决毫米波成像高帧率问题，符合下一代安检标准。同时企业为当前的安防体系新增数据轴，赋能安防体系新的产业动力。在汽车方向，当前毫米波雷达主要问题是精度低，下一代毫米波雷达一定是高精度成像，并且与视觉做前融合。微度芯创从底层芯片架构创新，以新架构渗透到产业中，把握整个行业变革的趋势，去解决当前毫米波雷达精度低的问题，彰显性能和成本的双优势。团队多年磨合，很有凝聚力，期待罗俊带领团队以安防和汽车双轴驱动实现新的跨越，把握未来十年的大市场。”

顺为合伙人李锐表示：“我们一直关注毫米波雷达在物联网、安防、汽车等市场的应用。很高兴能遇上微度芯创团队，他们年轻、充满激情，脚踏实地的在一个又一个场景中做出了从核心芯片、软件算法到模组设备的整体解决方案。期待本轮融资能助力公司在罗俊带领下不断成长。”

微度芯创成立于 2017 年 3 月，是一家 CMOS 毫米波/太赫兹芯片和雷达模组设计、生产厂商，主要应用领域包括泛物联网、安防以及汽车电子领域。2020 年，公司推出 76-81GHz Aries 以及对应的 Aries AIP（Antenna-in-Package）芯片系列，快速渗透到泛物联网（工业物位计、智慧交通等）以及安防等领域。

在智慧安防领域，微度芯创基于 Aries-AIP 芯片，推出国内首个二维 MIMO 阵列安检成像产品的 turnkey-solution。为客户提供高清晰、高帧率、高速扫描的智能毫米波安检设备。目前已经在国内多个大型赛事、公共安全等领域开展试点应用。

在工业物联网领域，微度芯创于 2020 年推出 80GHz 高频毫米波工业雷达。

在智能交通领域，微度芯创的 80GHz 毫米波交通雷达产品，符合工信部发布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》，在城市智慧信控、高速车路协同、隧道事件检测等多个场景实现批量销售、部署。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。