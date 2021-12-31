近日，慕恩（广州）生物科技有限公司（简称 “慕恩生物”）完成 2 亿元 C 轮融资，由国投创业领投，国投创业陈筑熙博士加入慕恩生物董事会。这是慕恩生物继今年 6 月完成过亿元 B+轮融资后，年内再次完成亿元级别的融资。本轮融资将用于继续推进微生物组产业化，强化公司微生物组技术平台的优势，并全面加速两个创新性活菌药物的临床试验及多个农业微生物产品的市场开发和销售。

慕恩生物成立于 2015 年，是一家微生物组平台型技术公司，已搭建起了从发现微生物、筛选微生物、改造微生物到应用微生物的完整微生物组产业化技术体系。其已建立全球最大、生物多样性最高的肠道微生物、植物微生物菌种库和基因库，发现、保存和鉴定了超 15 万株具有自主知识产权的微生物菌株。通过独有的 Culture-To-Product 技术平台，慕恩生物可高效地持续开发创新的、天然来源的高活性微生物及其代谢产物。

在生物医药板块，慕恩生物依托全谱活菌药物开发平台，瞄准微生物疗法在肿瘤免疫和代谢疾病领域的治疗潜力，正在打造包含 9 个重磅活菌药物的研发管线，旗下的肿瘤免疫管线 MNC-168 和代谢疾病管线 MNO-863，将在中美两国申报 IND。该公司先后建立了跟诺和诺德、恒瑞医药、默克中国创新中心等国内外医药巨头的合作，与湖南大学生命医学交叉研究院共建了 “工程菌药物联合实验室”，并跟广东省人民医院、解放军 301 医院等医疗机构达成临床合作。今年年初，慕恩生物与学术机构合作的科研项目还获得了教育部科技进步一等奖。目前，抗肿瘤活菌药物 MNC-168 已与恒瑞医药旗下的的阿得贝利单抗（抗 PD-L1 单抗）展开联合用药的全球临床研究。

在生物农业板块，慕恩生物瞄准 600 亿未被满足的生物防治和土壤健康市场，已获得产品证书及在注册的生物农业产品达十余项，公司已推出一系列极具创新性的农业微生物菌剂产品，产品销售额连续 3 年实现了三倍增长。日前，慕恩生物在农业业务已与先正达集团、诺普信、浙江新农、百果园等农业企业建立密切的战略合作。慕恩生物今年与先正达集团共建了 “微生物农药联合实验室”，并与其种子业务达成协议合作发掘新一代生物技术性状，共同推动种业 “芯片” 的创新变革。

慕恩生物创始人&CEO 蒋先芝博士表示：“非常感谢国投创业的支持和信任，在新老股东的支持下，慕恩生物将继续夯实自身技术和产业优势，包括增强微生物多组学、合成生物学和单菌基因组数据发掘和预测能力，加速活菌药物的临床进展，拓展生物农业产品的市场渠道网络。2022 年，慕恩生物一定会在技术创新和产业化方面实现更大突破。”

国投创业董事总经理金涛博士表示：“慕恩生物在微生物组领域拥有领先的研发能力、创新能力和丰富的产业经验，其活菌药物研发管线在肿瘤免疫、代谢疾病上取得迅速进展，具有极大潜力，同时农业板块产品填补国内空白，得到了业内多家头部企业的合作认可，有望成为中国微生物农用菌剂龙头。我们持续看好并寄予厚望，期待慕恩团队在微生物组领域行稳致远，持续创造价值。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。