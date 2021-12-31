近日，无人驾驶科技公司图森未来成功完成全球首次无人驾驶重卡在公开道路的全无人化测试，全程无安全员值守和任何人为干预。此次全无人化测试从美国亚利桑那州图森市附近的铁路港出发，无人驾驶卡车经过长达 80 多英里的夜间行驶，最终安全抵达凤凰城附近的大型物流配送中心。整个过程长达 1 小时 20 分钟，图森未来无人驾驶卡车展现了在面对城市和高速公路等复杂路况时强大的处理能力，包括交通信号灯、上下匝道、紧急车道车辆和变道等场景。

此次全无人化测试是图森未来研发项目中的重要组成部分，该项目将持续到 2022 年。此次全无人测试完全由图森未来自主研发的无人驾驶系统操作完成，车内没有安全驾驶员，也没有对车辆进行远程控制和其他交通路况的干预。为了确保全无人测试的公共安全，图森未来与相关政府监管部门和执法部门保持着密切合作与沟通，并配备了安全保障车辆，确保全无人测试运营的安全性。

“ 实现全无人化测试是十分重大的技术里程碑，这不仅展示了图森未来无人驾驶系统的领先性能，也表明了我们在测试过程中对安全和协作的重视程度，” 图森未来总裁兼 CEO 吕程表示，“我们致力于提供高效安全的无人驾驶重卡解决方案，全球首次成功在公开道路全无人化测试也再次证明了图森未来在整个无人驾驶重卡领域的领先地位。今年我们聚焦投入了大量资源在公共道路上进行严苛的全无人化自动驾驶测试，这些努力和付出都是非常有价值的。”