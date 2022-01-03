科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2021.12.27-2022.01.02）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

回顾已然过去的 2021，独角兽（或者说独角兽企业）成为了贯穿本栏目内容方向的一条主线。

无论是呈现数倍惊人增幅的印度创投领域还是接连突破的东南亚科技生态，去年，我们看到了太多独角兽企业从这些地区中孕育而生。然而，除去疫情对数字化进程的加速之外，这些独角兽现象背后的那些必然因素也许远比它们所承载的估值更为值得关注。而这也正是本栏目在进行报道时的出发点所在。

以上周的印尼咖啡初创公司 Kopi Kenangan 为例。在更早一些时候，本栏目曾在该公司于 2020 年时的 B 轮融资时表示这是印尼咖啡文化兴起的一种象征——对于一个一度以茶饮为主流习惯的国度，这笔超 1 亿美元的融资显然意味着会有更大的市场为其提供支撑。

当然，不仅仅是 Kopi Kenangan，伴随着咖啡消费习惯的兴起，诸如 Fore Coffee 等众多试图切入咖啡饮品行业的初创公司也正于印尼不断涌现。它们的加入使得这里充满了更大的想象空间，并在资本的接连注入下使得这一目标愈发朝向现实迈进。作为结果，Kopi Kenangan 的独角兽轮融资自然也不是什么太过意外的事情。

接下来，如 500 Startups SEA 管理合伙人 Vishal Harnal 此前所说的那样——“一旦你能展示出建立大型科技公司的潜力，整个相关市场的风险就会随之降低”，在继成为独角兽的 “Kopi Kenangan” 之后，我们有望见证更多选手加入到这一个或者更多个不断火热的 “新兴” 行业，而它们都不是一个已经画上句号的故事——以此为节点，我们所在见证的是一场正在向两边蔓延的风暴季节。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印尼咖啡文化的里程碑，Kopi Kenangan 现已成为当地最新独角兽：作为一个喝茶为主的国家，印尼的咖啡消费在过去十年间增长了 10 倍以上。与此同时，作为咖啡豆盛产区，印尼的咖啡出口也在随着本地消费的增长而降低。随着当地咖啡消费习惯的不断兴起，其中的企业也纷纷迎来了新的机遇。

去年，我们见证了印尼咖啡初创公司 Kopi Kenangan 完成了高达 1.09 亿美元的 B 轮融资。现在，这家意图打造印尼咖啡帝国的咖啡文化布道者则又创造了新的里程碑。

动点出海获悉，Kopi Kenangan 已于近日宣布在其 C 轮首次融资中筹集了 9600 万美元资金。作为结果，该公司的估值达到了 10 亿美元以上，以此成为印尼创投领域目前的最新独角兽企业（该公司自称为是东南亚新零售领域中的首家餐饮类独角兽）。

VinFast 向越南客户交付首批 VF e34 电动汽车：动点出海获悉，越南综合企业巨头 Vingroup 旗下电动汽车部门 VinFast 已于近日宣布向当地用户交付了其首批 VF e34 电动汽车。该公司表示，此举意味着越南成功加入了新能源汽车生产国之列。

VF e34 是一款专为越南市场研发且定位 C 级的电动 SUV 车型。VinFast 透露，VF e34 集成了包括 Vingroup 旗下技术生态成员公司 VinBigData 所开发的虚拟助手在内的众多特殊功能。用户可以基于多区域的越南口音同车内语音助理展开互动，以此来对汽车进行相关功能控制。Vingroup 称，为了支持客户体验 VF e34 的智能功能，VinFast 已经与 MobiFone 电信公司合作，为其交付的每辆 VF e34 汽车都将预装 eSIM 功能。

WISE 世界教育创新峰会｜从教育到在线教育，技术会是其中的唯一指南针么？：站在后疫情时代的当下，不难发现在线教育已然成为了横跨这段特殊时期的重要存在。

尽管并不是所有的教学内容都适合在网上完成，但从快速扩张的普及规模以及大幅提升的使用时长这些体现在需求市场的表现方面来看，这种数字化的教学方式都在以其低门槛的灵活特性为教育行业提供一种愈发被人所重视的补充手段。

有报告指出，到 2026 年，全球在线教育领域的市场规模有望从 2020 年的 2508 亿美元增长至 4578 亿美元。然而，面对这种迅猛的转变，这一领域中的应对政策、市场基础设施以及相关从业人员也都将要面临空前的严峻挑战。如何利用广泛的专业知识网络建立多层次教育生态系统，使所有教育利益相关者成为创新的驱动力也就成为了其中的一大关键命题。近日，在 WISE 世界教育创新峰会上，动点科技创始人及主编卢刚博士同多位业界资深人士就此话题展开了精彩的炉边对谈。

印度 D2C 领域的高光时刻，又有两家当地企业加入独角兽阵营：今年的印度 D2C 领域或许有点热。在迎来了 Mensa Brands、Licious 和 Good Glamm Group 三家独角兽后，本周（事实上本周也尚未过半），又有两家 D2C 领域的印度企业加入了这一阵营。

动点出海获悉，印度 D2C 品牌投资运营机构 GlobalBees 和 D2C 母婴个护电商品牌 Mamaearth 分别在完成一轮 1.1 亿美元的 B 轮融资和 8000 万美元的融资后加入了 10 亿美元估值俱乐部（其中 GlobalBees 的估值为超 11 亿美元，Mamaearth 的估值约为 10.7 亿美元）。至此，印度 D2C 领域中的独角兽企业已达到 5 家，而这 5 家企业均为本年内新增（且均在今年第四季度内）。

另一方面，随着这两家企业的加入，印度创投领域也在今年迎来了 44 家新增独角兽企业，使其总数从去年的 38 家提升至了 82 家，实现翻倍增长。相比之下，印度在去年全年内的独角兽新增数量仅为 11 家。

获 330 万美元融资的 Healthwire 希望打造出属于巴基斯坦的医疗健康 “超级 App”：Healthwire 是一家成立于 2014 年的巴基斯坦医疗服务生态横向整合运营商。自成立以来，Healthwire 一直专注于通过其一站式综合数字医疗平台帮助医生、诊所、医院、实验室和药店完成数字化转型。

据介绍，Healthwire 每天所联系起的医患人员数量已超 1 万名以上，服务覆盖巴基斯坦 60 多座城市的数千家医疗服务机构。Healthwire 称，其平台是当地最大和集成范围最广的医疗服务聚合平台。

ORIGIN 创新奖第二年，你们的力量就是创新的脉搏：在今年早些时候启动本届 ORIGIN 创新奖时，动点科技集团创始人兼 CEO 卢刚博士曾表示，“过去的一年中，即便我们遭遇了新冠疫情、经济动荡、气候变化等全球性问题，创新者依然可以从建立新的商业模式，或者是对环境保护起到积极影响以及改善整个地区间的居民生活水平等方面帮助我们克服这些困难。” 现在，我们已然见证了这种力量的不断跃动。

本次第二届 ORIGIN 创新奖中，来自全球 19 个国家和地区的 300 多名创业领域优秀代表参与了此次 2 大类 13 小类的奖项评选。感谢你们的参与——是你们的勇气让我们继续前行，而我们也将一起于此继续前行！