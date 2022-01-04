游戏玩家经常遇到并且为之头疼的问题之一便是在同一个屋檐下的多位游戏玩家争相访问他们最喜欢的游戏，导致 Wi-Fi 带宽不堪重负。

戴尔始终着眼于当下、心向未来，思考如何才能提供更佳的游戏体验，解决 PC 游戏领域中最严峻的挑战，彻底改变游戏市场。这个挑战就是：如何让共处一室的玩家们同时轻松访问他们的完整游戏库，并能够在任何设备上都能玩游戏，甚至允许玩家们在游戏过程中更换屏幕。这是一项艰巨的任务，但是 Alienware 正在努力寻找解决方案。

我们将这个解决方案称之为Concept Nyx。

ALIENWARE 的诸多创意大胆地打破了界限并提升了 PC 游戏体验，推出了纤薄游戏笔记本电脑 Alienware X 系列 ，提出了 Concept UFO 等游戏概念。如今，ALIENWARE 体验创新小组（EIG）——奇才联盟所研发的 Concept Nyx 将体验升华，着眼未来，真正突破了 PC 游戏体验的模式。

想象一下，游戏玩家可以在卧室里使用台式机探索《赛博朋克 2077》（CyberPunk 2077）中的不夜城，而身处客厅的室友们可以使用笔记本电脑和平板电脑在《火箭联盟》（Rocket League）中对战，与此同时，另一位玩家可以用手机在《我的世界》（Minecraft）中任意建造一个新的世界。假如到了准备晚餐的时候，在卧室的玩家可以把控制器递给一个室友，然后将客厅的 65 英寸电视快速切换到《赛博朋克 2077》让室友替您继续玩这个游戏，做到 “做饭游戏两不误”。

这就是未来的游戏体验！现在，它已经初具雏形。

如何才能做到这一点？Concept Nyx 突出了边缘计算可以发挥的作用——在家中实现高性能游戏处理的同时在本地网络中共享游戏进度。由于处理流程发生在本地（无需往返于遥远的服务器），因此它可以提供更低的延迟、更大的带宽和更高的响应能力，进而解决目前云游戏等替代方案中性能不足的问题。这意味着多人游戏的延迟可以降低至几毫秒，大大减少了现代云游戏系统的延迟问题。

与此同时，ALIENWARE 一直在研究如何同时支持四个游戏流、如何在设备之间进行智能切换以及如何从所有游戏的中央库中提取游戏而不受游戏购买地点的影响。Concept Nyx 的目标是为玩家提供轻松自如的游戏体验，如同他们访问最喜欢的音乐、电视节目和电影一样。想象一下，玩家只需要在每台设备上加载一个简单的应用程序，就可以即时访问所有游戏，在家里所有设备上获得更加无缝的游戏体验。每个人都能自由自在、畅快淋漓地玩游戏，再也不需要因为游戏时间而发生争吵，岂不美哉？

ALIENWARE 为挑战而生，在没有高端游戏电脑之初，就创造了一个新的市场。如今，ALIENWARE 对这个独一无二并有可能改变整个游戏行业的概念感到异常兴奋。可以想象这不仅会吸引休闲游戏玩家，而且还会吸引抱着 “试一试” 心态的游戏玩家、潜在的游戏玩家乃至他们的整个家庭。ALINEWARE 品牌所蕴含的科幻基因，注定了它敢于大胆尝试的精神。

ALIENWARE 正在进一步研发 Concept Nyx，旨在通过所取得的每一次进步推动产品发展并提升用户体验。期待与更多玩家一起踏上这段令人兴奋的旅程。