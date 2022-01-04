1 月 4 日，专注于表观遗传学领域治疗技术和新药研发的赛岚医药（CytosinLabTherapeutics）宣布于近期完成近 2 亿元人民币 A 轮融资。本轮融资由鼎晖 VGC（创新与成长基金）和泽悦资本联合领投，凯泰资本、达武创投、上汽恒旭资本跟投。本轮融资将用于加速赛岚医药管线上多个表观遗传靶向新药向临床推进开发，并进一步打造赛岚医药 EpigenPLUSTM 表观遗传学技术研发平台。

成立于 2019 年赛岚医药，是一家专注于新一代表观遗传治疗和新药研发的创新生物技术公司。具体而言，赛岚医药所专注的表观遗传治疗领域，是通过包括小分子药物等创新的表观遗传学技术手段，调节和重编程肿瘤及其微环境的基因表达，精准靶向肿瘤依赖的重要基因/机制，实现对肿瘤等重大疾病的治疗。

目前，赛岚团队基于深厚的基础研究和转化，靶向肿瘤表观遗传最新的靶点和机理，短短 2 年内打造了一个丰富多样且极具全球创新性的靶向新药研发管线，包含 10 余个全新靶点和机理（first-in-class）或同类最优（best-in-class）项目。其中，多个小分子新药项目已进入临床前研究阶段，将先后进行 IND 申报和开展临床研究。

赛岚医药科学家团队打造的 EpigenPLUSTM 技术平台结合了中国在表观遗传学领域快速发展和积累的科学和技术成果，以及前沿的药物开发、生物技术和治疗手段，整合生物技术、基础研究、新药研发和临床医学应用等。

赛岚医药由表观遗传学领域著名科学家徐国良院士，与前诺华生物学研发团队的吴海平博士、药物化学及运营团队的米沅博士共同联合创立。赛岚医药创始人吴海平博士和米沅博士表示：“感谢新老投资人对赛岚的高度认可和支持。表观遗传机制已被证明是肿瘤等重大疾病的关键发病机理之一，也是开发治疗手段的一大途径。领域内基础科学与临床研究的结合将提供不可估量的新药研发机会，开拓广阔的市场前景。赛岚正全力打造独具特色的 EpigenPLUSTM 技术平台，并高效转化开发创新药物。本轮融资将助力我们加快技术平台的建设和管线开发，希望能早日将项目推进到临床。”

“中国近年在表观遗传研究领域成果辈出，很多处于国际前沿水平。这些原创性基础研究成果急需由研发企业进行转化，形成造福于民的医药产品。赛岚医药将持续致力打造中国在该领域内具有代表性的前沿生物科技向治疗和应用转化的平台。” 赛岚医药共同创始人、公司首席科学顾问徐国良院士如是称。

鼎晖 VGC 合伙人柳丹博士表示：“中国医药创新进入新阶段，需要像赛岚这样，依托中国顶尖科学家团队的深厚基础研究积累，开发真正的原研创新药。“徐国良院士和吴海平、米沅博士的联创团队十分互补，一位是世界级的科学家，另两位产业经验丰富，我们期待赛岚医药成长为表观遗传学领域药物开发的国际领军企业。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。