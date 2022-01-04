2021 年 12 月 30-31 日，启明创投 CEO 云端峰会成功举办。这场持续十三年的盛会由启明创投主办，旨在为 CEO 们提供一个充分交流探讨的机会与平台，共同见证技术与创新的先锋力量，探讨在巨大的变局面前 TMT 和医疗健康领域面临的机会与挑战。

本次会议特别关注企业从 0 到 1，从 1 到 10，从 10 到 100 的成长与发展过程中的战略布局与组织变革。

“向新恒新”，对创新的追求并无止境，本次论坛亦更希望深入探讨创业企业如何积极面向未来，思考可持续的创新。

来自半导体、人工智能、医疗健康等领域的顶级企业共 13 位创始人、CEO、高层管理者齐聚峰会现场，与启明创投投资人一起，分享了自己对行业的深刻洞见，以及创业的切身经验与心得。

两个半天的论坛吸引了近 40 万人次的在线收看，其中包括启明创投的投资企业创始人，CEO 及高管，美元基金、人民币基金 LP，行业人士，媒体等等。

01/战略、组织与增长

启明创投创始主管合伙人邝子平致开幕辞，分享了启明创投的最新动态以及对中国创新行业的看法。2021 年，启明创投投资了 70 多个项目，超过 100 家已投企业完成了新一轮融资。退出方面，启明创投 2021 年收获 IPO 数量再创新高，达到了 13 个。

在展望未来时，邝子平表示，启明创投将持续秉承和企业家做朋友的信念，不断自我革新，为被投企业提供更为系统的服务。他还透露，作为一家在中国耕耘 15 年的投资机构，启明创投也将在近期启动一项计划回馈社会，为中国的可持续发展贡献力量的计划。

本次论坛特邀顶级科幻作家韩松做了《明天的世界》的主题演讲。韩松分享了科幻所关注的明天的人类、明天的科技、明天的世界，给追寻 “新”、探索未知、追寻未来的企业家们带来了启示。在演讲中，韩松从科幻视角分享了中国人工智能、自动驾驶、医疗健康、元宇宙等领域的发展机遇和挑战。韩松表示，科幻本质上是谈世界是不可理解和不可预知的，在变幻莫测的时代，保持谦卑才是最重要的。

随后启明创投主管合伙人与三位领军企业领导者展开了精彩的尖峰对话，探讨企业战略布局与组织变革，以及如何坚持韧性，实现突围和价值创造。

围绕《全球化：战略与组织》这一主题，启明创投主管合伙人梁颕宇对话康希诺生物联合创始人、董事长兼首席执行官宇学峰博士，分享了公司创立、壮大的历程，并积极看好疫苗行业的发展前景。就如何构建企业核心竞争力。宇学峰博士表示，作为疫苗企业，眼光一定要放长远，千万不能急功近利，必须把工作做扎实了，建立起大家对公司的信任，这样才能打开市场。

就《企业的持续创新能力》这一主题，启明创投创始主管合伙人邝子平对话小米联合创始人、高级顾问黎万强，重点分享了小米如何围绕用户痛点实现创新，并结合多年的经验，为初创企业提供建议和心得。黎万强指出，要用望远镜看创新，用显微镜找痛点。在企业保持持续创新的过程中，要学会在最便宜的办公室，找最贵的人。

随后，启明创投主管合伙人胡旭波与泰格医药联合创始人、执行董事、总裁曹晓春围绕《创新公司如何拥有可持续的未来？》这一主题展开对话。重点分享了泰格医药如何在快速成长过程中，匹配和完善组织架构，并从产业视角阐述了中国医疗健康出海迎来哪些历史性机遇。

曹晓春表示，上市是一个持续的过程，只有公司在持续不断稳定发展的时候，市场才会给到比较好的估值。泰格医药的目标是在全球市场占据更重要的位置，成为全球 CRO 公司前三。

02/赋能创新企业

第二天分别为 TMT 和医疗健康两大领域论坛，重点分享了启明创投如何赋能创新企业，以及两个领域的标杆企业的战略与管理实践等。

启明创投主管合伙人梁颕宇发表了题为《医疗健康投资赋能创新企业》的主旨演讲。她在演讲中介绍了 2021 年医疗健康产业投资市场环境变化，以及启明创投在医疗健康领域所取得的成绩。启明创投已经在医疗健康领域完成了超过 170 家企业的投资。她指出，伴随启明创投投资企业数量和领域的不断扩大，除了资金投入之外，启明创投也充分发挥资本整合资源的积极作用，深度参与医疗健康行业的全产业链发展，创造出各种各样的机会，让企业之间借助启明创投这个桥梁也能够连接起来，通过资源协同创造更多价值，从而实现相互合作，有机共生。

随后，启明创投合伙人叶冠泰发表了题为《TMT 投资赋能创新企业》的主旨演讲。他在演讲中分享了启明创投从 PC 时代、移动互联网时代、硬科技时代，在科技领域的投资策略演进，以及启明创投在 SaaS、云计算、半导体、汽车、区块链、消费等细分领域的投资策略。叶冠泰表示启明创投在 TMT 领域具备商业与科技复合背景的成熟投资团队，会结合自身经验和详尽的调研，在战略、团队建设、市场和募资等方面给予企业全方位的赋能。

在 TMT 的第一个圆桌对话环节，壁仞科技联席首席执行官李新荣、弥费科技创始人兼首席执行官缪峰、新创元董事长兼首席执行官赵勇就《端到端的半导体生态系统在中国崛起》展开讨论，启明创投合伙人叶冠泰担任主持人，启明创投执行董事陈南担任观察员。

在与会嘉宾看来，中国半导体产业链日趋成熟，尤其是人才及经验的积累，为半导体产业发展奠定了良好基础。未来十年，完整的供应链和产业链升级将进一步扶持中国芯片产业技术迭代，中国芯片产业将在规模、效益与竞争力方面全面提升。

在《无处不在的 AI+机器人的未来》的圆桌讨论中，文远知行创始人兼首席执行官韩旭、梅卡曼德创始人兼首席执行官邵天兰、优必选科技联合创始人兼首席技术官熊友军，在启明创投合伙人周志峰的主持下，展开一场深度的讨论和交流，启明创投执行董事陈南担任观察员。

圆桌对话从疫情的大背景切入，探讨了无人化技术的商业落地及发展前景，同时也分享了中国企业在无人化、机器人与人工智能领域的优势。与会嘉宾表示，自动化、无人化趋势正在持续提升。与此同时，中国在政策、市场、人才等方面鼓励创新，使整个产业快速繁荣和发展。

在医疗健康第一个圆桌对话环节，惠泰医疗董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书戴振华，微泰医疗执行董事、高级副总裁兼首席战略发展官施永辉就《从产品竞争力到系统竞争力》展开讨论，启明创投执行董事张奥担任主持人。

在这场对话中，三位嘉宾围绕集采政策之后医疗器械行业所面临的挑战和机遇，以及在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，医疗器械企业如何通过产品创新，拥抱新的市场格局，做了深入的探讨。

随后，加科思创始人、董事长兼首席执行官王印祥，北海康成创始人、董事长兼首席执行官薛群就《创新药企业：从 0 到 1，从 1 到 100》的主题，在启明创投执行董事陈侃的主持下，围绕创新药企业发展壮大过程中所面临的挑战，从产业和投资的角度，进行了精彩的讨论和交流，启明创投投资合伙人唐艳旻担任观察员。

与会嘉宾表示，生物周期非常长，会在科研、融资、人才及政策等方面遇到各种各样的挑战。对于创业者而言，做真正相信的，这是非常重要的。尽可能让自己的粮食充足一点，尽可能把资金安排提前几步做到位，经常要居安思危。