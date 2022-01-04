realme 正式推出真我 GT2 Pro 和真我 GT2 两款旗舰手机，其中真我 GT2 Pro 是 realme 首款高端旗舰，在性能体验、创新科技和潮玩设计等方面带来了全方位的越级。真我 GT2 系列这次总共带来了两个全新的大师设计：大师·纸和大师·森。realme 在其高端手机产品中，进行了大胆的创新设计，率先使用了生物基材料。不仅为产品带来了独特的视觉、触觉体验，同时是环保材料在智能手机以及消费电子产品领域应用的一次重要探索。

真我 GT2 Pro 搭载了一块可能是史上最强的 2K 直屏。6.7 英寸三星 AMOLED 柔性屏幕，同时支持 120Hz 超高刷新率和 10.7 亿色原彩显示，还原真实世界细腻色彩。真我 GT2 Pro 采取先进的微缝连接工艺，实现极窄的边框设计，整机宽度仅 74.7mm，搭配 0.4mm 隐藏式听筒设计，带来震撼的全面屏观感。真我 GT2 Pro 获得了 DisplayMate 的 A+评级，并且逐屏校准，保证每一块都是 A+好屏。表面覆盖了史上最坚韧的 Victus 大猩猩玻璃，让屏幕坚固性提升了 2 倍。

为了实现更专业的操控体验，realme 和 QQ 飞车手游达成战略合作，共同深度进行了游戏算法和体验的功能优化和开发。真我 GT2 系列还成为了 2022 年 QQ 飞车手游 S 联赛指定赛事用机。

真我 GT2 Pro 首批搭载全新一代骁龙 8 旗舰处理器，新骁龙 8 采用最先进的 4nm 制程工艺，最新的 Armv9 架构，其中 Cortex-X2 超级大核，面积提升 10%，性能提升 20%，全新的 Adreno 730 GPU，性能提升 30%，功耗节省 25%。集成第七代高通 AI 引擎，AI 性能提升 400%。影像性能方面，升级 18-bit 三 ISP，每秒捕捉像素提升 19%，动态范围的影像数据量提升 4096 倍，影像处理性能超乎想象。全新一代骁龙 8 旗舰处理器为真我 GT2 Pro 带来游戏性能、AI、影像性能和 5G 技术的全面升级。

为了带来更加极致性能体验，真我 GT2 Pro 升级了 GT 模式 3.0，带来 UI、底层技术和场景三大升级。真我 GT2 Pro 在散热方面再次实现突破，搭载了金刚石冰芯散热系统 Plus，散热面积高达 36761mm ²，相比上一代提升至 205%。真我 GT2 Pro 采用后置三摄的配置，包括一颗 5000 万像素索尼 IMX766 10 亿色旗舰主摄，支持 OIS & EIS 双防抖和全像素全向对焦，合成像素可达 2.0μm，支持硬件级 CMOS 裁切实现等效 2 倍光学变焦的效果。真我 GT2 Pro 搭载了全新自研的 ProLight 超感光技术，并且全场景均支持暗光拍摄。真我 GT2 Pro 全球首发 150°超广角镜头，视觉范围面积增大了 20%。带来更大视角的极致体验。全球首发的手机鱼眼模式，带来新颖的空间透视感，轻松创作有趣好玩的照片。同时真我 GT2 Pro 还搭载了一颗支持 40 倍放大的显微镜镜头 2.0，升级的物距和景深使操作更便捷，让你轻松发现新奇的微观世界。

真我 GT2 Pro 售价：8+128GB 3899 元 ，8+256GB 4199 元， 12+256GB 4499 元，12+512GB 4999 元；全版本首销限时立减 200 元的优惠，首销价分别为：8+128GB 3699 元 ，8+256GB 3999 元， 12+256GB 4299 元，12+512GB 4799 元；真我 GT2 售价：8+128GB 2699 元， 8+256GB 2899 元， 12+256GB 3199 元。抢先购买的用户可享受真我 GT2 全版本首销限时立减 100 元的优惠。全版本首销限时售价分别为：8+128GB 2599 元， 8+256GB 2799 元， 12+256GB 3099 元。

全新升级的高性能轻薄本 realmeBook 增强版带来更强的性能表现和全新的配色外观，提供 16GB+512GB 的超大内存版本，售价 4999 元， 首销限时立减 300 元，首销价仅 4699 元。realme 真我携手日本国宝级 IP 龙珠，以龙珠粉丝最为喜爱的悟空和龙珠世界为灵感来源打造产品创意，从内而外，将龙珠中的人物形象、技能设定、经典元素等融入产品设计，让 “热血” 延续到产品之上，为年轻人和龙珠粉打造专属的潮流装备，真我 GT Neo 2 龙珠定制版。真我 GT Neo2 龙珠定制版 12+256GB 售价：2999 元。首销直降 300 元，售价 2699 元。