2021 年 12 月，专注医用水凝胶相关创新型医疗器械研发平台企业上海瑞凝生物科技有限公司（下称 “瑞凝生物”）宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由启明创投、泰煜投资和得时资本共同投资。X Partners 担任本轮融资财务顾问。

瑞凝生物作为医用水凝胶领域的创新企业，致力于为临床提供肿瘤放疗防护、肿瘤栓塞、创面修复和抗肿瘤药物递送等系统性解决方案。本轮融资资金将用于助力新产品研发和推进产品的临床试验进程。

瑞凝生物创始人潘震博士表示：“非常感谢头部专业投资机构对公司的认可和支持。公司坚持根植中国、面向世界、聚焦前沿领域、攻坚克难推进创新医疗器械发展。多年来，公司深耕医用水凝胶的研发及产业转化，不断加大研发投入、不断开发出针对中国和世界的难治癌症的创新器械产品，造福患者，以满足目前未满足的临床需求。公司的发展离不开团队的共同努力和各位资方股东的全力支持，我们有信心在这一领域保持高速发展的态势，加速布局创新器械研发和产品临床注册进度，不辜负大家的期望。”

启明创投执行董事张奥先生表示：“首先祝贺公司完成新一轮融资，我们一直支持我们投资的企业瞄准重大创新、解决重大医疗问题。瑞凝生物在创始人潘震博士的领导下，以全球领先的自主创新技术，不断尝试解决临床重大挑战，在百舸争流的行业竞争中独树一帜。我们相信瑞凝生物会成为中国医用水凝胶和生物材料的领航者，它的全球首款用于宫颈癌放疗防护隔离的水凝胶已正式开启注册临床试验，我们非常期待这个产品临床研究成功。希望本轮融资能够助力公司乘风而上，尽快让更多有价值的产品造福广大患者。”

泰煜投资创始人纪添荣博士表示：“团队高效的执行力令人印象深刻，作为瑞凝生物的老股东，泰煜投资很荣幸参与了瑞凝的 Pre A 轮融资，见证了公司快速发展和短短几个月取得的可喜成就。我们在瑞凝 A 轮融资中继续加注，相信瑞凝生物在获得新的资本支持后，将会继续在核心技术和产品性能上取得重大突破，在成为行业引领者的道路上大步迈进。”

得时资本合伙人郭稼先生表示：“我们非常高兴能够参与瑞凝生物的本轮融资。中国生物材料产业是一个拥有巨大潜力的领域，瑞凝生物立足临床需求，以其专业的技术团队和超强的执行力，不断取得重大进展。期待瑞凝生物能够为中国生物材料的发展做出自己的贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。