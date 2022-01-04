近日，国内唯一可提供运动医学整体临床解决方案的北京天星博迈迪医疗器械有限公司（简称 “北京天星”）完成数亿元 B 轮融资，本轮融资由 OrbiMed（奥博资本）领投，3W Partners 跟投，现有股东君联资本继续追加投资。

“很高兴能够获得奥博资本等知名专业投资机构的认可，也感谢老股东一如既往的支持。” 北京天星的创始人兼首席执行官董文兴表示，“新投资人不仅将助力天星进一步的研发投入和市场开拓，也将加速我们在海外拓展及运动医学未来方向的布局。”

北京天星成立于 2017 年，其已形成植入物、关节镜器械和运动医学设备的整体临床解决方案的全产品策略模式。

现阶段，北京天星在产品布局上建立了全面、多类别的产品体系，攻克了运动医学设备、高温注塑、可吸收材料、编织等核心技术。其第三代可吸收界面螺钉、可吸收锚钉是在国内第一个上市，并且至今还是唯一可以提供可吸收产品的国产企业。

北京天星已与数十家海内外科研及医疗机构携手合作，共同打造并完善运动医学全产业链生态圈。目前，北京天星产品已经进入北京积水潭、上海六院、深圳二院等全国 31 个省市的近 1000 家医院，服务于临床。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。