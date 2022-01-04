近日，北京至真互联网技术有限公司（简称 “至真健康”）宣布完成新一轮近亿元 B 轮融资，由华夏恒天资本与福合永信创投联合投资。

这也是至真 2021 年内完成的第二轮融资，2021 年上半年至真完成了由翕然资本领投的数千万 A+轮融资，同时 C 轮融资也正在筹备中。

本轮融资将重点用于加大医疗服务市场开拓，以及智能硬件产品研发，持续优化升级 AI 算法核心能力，并将扩大 AI 软硬一体化解决方案在三甲医院及基层医疗服务机构的临床应用，加速在教育、保险、养老和慢病管理等场景的落地和覆盖，全面提升全医疗体系眼健康筛查水平，通过 “人工智能+医疗” 实现医疗资源公平化，普惠更广大群众。

至真健康是一家专注于人工智能眼健康的医疗科技公司，其凭借人工智能、云计算、大数据等技术以及互联网模式与思维，整合优质医疗资源，实现患者、医疗机构与医学的互联互通，打造线上线下相结合的全民眼健康产品与服务。

华夏恒天董事长郭勇亮先生表示：AI 不是用来替代人类，而是更好地帮助人类提高效率。在 “视、听” 之外，“理解” 是最重要的能力，它可以不断地积累能力，在某些领域逐渐成为永不疲劳的专家，而且不受情绪影响。至真健康三大优势是远远超越于同行业的：一是庞大的眼健康数据库，获得数百家三甲医院数千万级别的眼底影像数据支持；二是具有百度在人工智能领域深厚的技术积淀与强大计算算力的支持；三是以北京协和医院为代表的全国数十家三甲医院的临床研究与合作。相信至真健康会在这个领域走得更远更好。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。