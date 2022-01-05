近日，国内小分子创新药研发公司爱科诺生物医药（苏州）有限公司（简称 “爱科诺”）完成超 5000 万美元 B 轮融资，超额完成募资。本轮融资由洪泰基金领投，中南创投、深创投、元禾控股、广发信德、三花弘道跟投，易凯资担任独家财务顾问。本轮融资将主要用于推进爱科诺研发管线中多个项目的临床试验及临床前开发、拓展国际业务合作。

爱科诺于 2017 年底创立，公司设立在苏州工业园区生物纳米园。通过聚焦多种重大疾病的共性机制 ——“细胞死亡-炎症” 回路的自主研发，爱科诺已获得多项中国和美国的专利，并拥有产品管线的全球权益。大量研究显示，调节性细胞死亡（necroptosis、pyroptosis、ferroptosis 等）在多种重大疾病中扮演了关键角色，因此靶向 “细胞死亡-炎症” 回路的药物具有成为平台型药物的潜力。该公司正在研发多款炎症性疾病、纤维化疾病、自身免疫性疾病和肿瘤的潜在 FIC 小分子药物，以满足巨大临床需求。其管线中进展最快的产品 RIPK1 抑制剂 IND 已经获得 FDA 批准，即将开始临床试验。

爱科诺核心团队在细胞死亡生物学机制及化学转化方面有 10 年以上的研究经历。创始人兼 CEO 为张小虎博士，拥有多年的工业界药物研发经验，曾在 Neurocine Biosciences 任职并在 CRO 公司 BioDuro/PPD 担任执行总监，成功推动多款产品至临床。联合创始人兼科学顾问为何苏丹博士，曾在德克萨斯大学西南医学中心、北京生命科学研究所参与研究细胞死亡生物学机制，先后任苏州大学 、苏州系统医学研究所 PI，发表了多篇重要的生物学研究成果，被同行学者广泛引用。

爱科诺联合创始人兼 CEO 张小虎博士表示：“爱科诺团队信守 ‘热爱科学的人给您守护健康的承诺’，以患者为中心，以科学创新为基础，针对自身免疫和肿瘤领域的重大疾病进行新药研发。公司经过多年的潜心努力与沉淀，已组建了高效的专业研发团队并开发出多条拥有全球知识产权的管线。自主研发的小分子 RIPK1 抑制剂在美国获批临床，多项创新项目处于 IND/临床前阶段。我们感谢老股东晨兴创投多年的扶助与陪伴，感谢新股东洪泰基金、中南创投、深创投、元禾控股、广发信德和三花弘道的信任与支持。本轮融资将助力爱科诺跨上新台阶，完成由研发向临床型公司的转变。”

洪泰基金医疗合伙人李彤女士表示：“自身免疫性疾病在全球还存在巨大的临床未满足需求，全新机制的小分子药物一直是全球自免新药研发领域的 ‘桥头堡’。爱科诺团队对于细胞死亡通路及潜在的相关适应症有深刻理解，基于顶尖原创的生物学基础研究和扎实的转化研究，爱科诺已自主开发出了多款潜在的 ‘platform drug’。爱科诺成立 4 年来，展现了极为踏实专注的新药研发底色及高效的执行力。洪泰基金看好爱科诺的发展，很高兴本轮能作为领投参与爱科诺的投资，更期待未来和爱科诺的深度合作，持续助力爱科诺成长壮大。”

中南创投基金合伙人魏玉法表示：“爱科诺生物聚焦稀缺靶标药物的开发，研发管线的创新价值极高，同时瞄准巨大的未被满足的临床需求，为病痛患者提供更好的治疗药物。爱科诺的研发团队深耕创新药领域多年，积累了丰富的开发经验，我们非常看好爱科诺团队的研发能力与执行能力，期待爱科诺生物未来在新药开发领域不断突破，为病痛患者带去福音。”

易凯资本合伙人张骁博士表示：“众所周知，调节性细胞死亡在多种重要的疾病中扮演了关键角色。作为调节性细胞死亡领域的领先公司之一，我们十分看好爱科诺团队深刻的生物学积累、丰富的转化能力，以及公司产品未来进化成平台型药物的潜力。易凯团队很荣幸能帮助爱科诺完成本轮融资，期待公司在不久的将来迎来更多突破，解决广大的未满足临床需求。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。