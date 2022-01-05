随着全球各地的玩家数量成倍增加，戴尔正在为 2022 年备受期待的新游戏产品发布积极准备。为此，戴尔前所未有地加大了技术开发和创新力度，包括升级 ALIENWARE 笔记本电脑系列和外设生态系统。在 2022 年国际消费电子展（CES）期间，ALIENWARE 家族推出多款新品，包括从纤薄的 14 英寸笔记本到强大性能的 17 英寸 AMD 高性能游戏笔记本，以及荣获 CES 创新奖 的全新 ALIENWARE 34 曲面量子点 OLED 电竞显示器（AW3423DW）， CES 创新奖 ALIENWARE 三模无线游戏耳机（AW920H）和 ALIENWARE 三模无线游戏鼠标（AW720M）。

游戏玩家的随行利器

ALIENWARE M系列和 X系列专为两种类型的玩家设计并优化： M 系列可以满足玩家对游戏的所有想象，而 X 系列为优先考虑设备便携性，同时又要掌握最新科技的玩家而生。

对于追求设备便携性的使用者，全新ALIENWARE x14将是其不二之选。这款极度纤薄的 14 寸笔记本电脑采用新型铰链式设计，并将众多领先技术置于其中，包括优化散热性能的 ALIENWARE Cyro-Tech™超级散热架构、在 14.5 毫米厚度的笔记本上可播放超过 11 小时高清视频的大容量电池等。

ALIENWARE x14 可支持 NVIDIA Advanced Optimus 和 G-SYNC 技术，在电池用量不断被优化的情况下，还可体验良好画面。它是第一款将 Type-C 接口专门用作充电接口的 ALIENWARE 笔记本电脑。该产品还配备了最新的第 12 代英特尔®酷睿™H 系列处理器和独有的 “31 号元素导热层”，玩家可以选择具有七相电压调节功能的 Intel®Arc™显卡或 NVIDIA GeForce RTX 3060 笔记本电脑 GPU。ALIENWARE x14 适合各种环境下玩家任意生活方式的需求。

为了满足玩家需要更大显示屏、同时又高便携性的需求，融合了 ALIENWARE 外星人最新科技的ALIENWARE x15 R2 和 ALIENWARE x17 R2做了重要升级。其中包括：NVIDIA GeForce RTX™ 30 系列提供的令人惊艳的图形选项、第 12 代英特尔酷睿处理器、运行速度最高可达 6400Mhz 的 DDR5 内存、支持炫酷的 AlienFX 灯效以及其他让玩家爱不释手的强大功能。

作为强大的 17 英寸 AMD Advantage™游戏笔记本电脑，ALIENWARE m17 R5在极限游戏领域拥有超常卓越的性能。全新 m17 采用了诸多 AMD 技术，包括 AMD Ryzen™ 6000 系列处理器、AMD Radeon™ RX 显卡、AMD FreeSync™ Premium[2]技术、AMD SmartShift MAX 和 AMD Smart Access Memory™[3]技术等。其中，通过采用 AMD 的 SmartAccess 显卡，该电脑巧妙地结合了各种游戏硬件和软件技术，能够创造出 “1+1>2” 的游戏体验。另外，在 ALIENWARE Cyro-Tech™超级散热架构冷却技术（包括 VC 真空腔均热板 [4]）的加持下，玩家无论是玩最喜欢的独立游戏还是最新的 3A 大作，ALIENWARE m17 R5 都能在超长游戏待机中保持出色的性能。

ALIENWARE m17 同时满足玩家的各种感官体验需求，包括一系列支持无延迟操作、令人印象深刻且出色的图形显示选项，以及可选配的 CHERRY™ MX X 型鸥翼式机械键盘，“深击” 触感极佳。此外，15 英寸的ALIENWARE m15 R7配备 AMD Ryzen™处理器或第 12 代英特尔酷睿 H 系列处理器，支持最新的 NVIDIA GeForce RTX 30 系列 GPU。

ALIENWARE 笔记本电脑家族的视觉和听觉体验再次得到升级，现均配备 杜比视界 以展现全光谱视觉效果，并通过 杜比全景声 实现沉浸式空间音频。更舒适的亮度、更鲜艳的色彩、更鲜明的对比度、更丰富的细节，以及精准的三维立体环绕声让玩家能够真正沉浸在游戏世界中。

全面升级的感官享受

ALIENWARE 为玩家们提供高端游戏装备并通过新的外设产品将游戏体验提升到一个新的境界。超乎想象的画面体验、一流的音质、可定制的功能，以及符合人体工程学的新外设产品，帮助玩家在游戏中处于领先地位。

全新ALIENWARE 34 曲面量子点 OLED 电竞显示器（AW3423DW）特别适合喜欢玩赛车、模拟或动作冒险游戏的玩家，以及主播和内容开发者。这款性能强大的大尺寸显示器具有惊人的色彩表现、高亮度以及超高清视觉效果，为玩家带来身临其境的游戏体验，并因此摘得 CES 创新奖。

简言之，量子点 OLED 显示器结合了 OLED 惊人的图像质量与量子点技术，带来鲜艳逼真、栩栩如生的色彩表现，包括一致的色度均匀性、广泛的色域覆盖、出色的亮度表现和 OLED 的可靠性。

这款结合量子点 OLED 技术和 “预言” 设计理念的 1800R 曲面屏，为玩家展现与众不同之美，其魅力不止于此：

专为无延迟而设计，通过 1ms 快速灰阶响应时间、175Hz（原生）刷新率以及 NVIDIA G-SYNC ® ULTIMATE 认证保证画面流畅；

ULTIMATE 认证保证画面流畅； 对于需要高色彩精准度的内容制作者和游戏开发者，显示器上预设的创作者模式让用户可以在 DCI-P3 色域和 sRGB 色彩空间之间进行切换并调整伽马曲线；

通过 TUV 认证的 ComfortView Plus 可以在不牺牲任何绚丽的量子点 OLED 色彩的情况下减少有害蓝光（非常适合长时间使用）；显示器的 AlienFX 灯效还可以根据用户的喜好进行定制。

全新ALIENWARE 三模无线游戏耳机（AW920H）荣获 2022 CES 创新奖。 这是一款采用了 “预言” 设计的舒适耳机，在更纤细的轮廓下使用了皮革和记忆海绵耳罩，耳机内置主动降噪功能并提供由杜比全景声支持的沉浸式多维音频，搭载了集成触摸控制和多功能设备连接功能，对 PC 和移动游戏、音乐和娱乐来说是不错的选择。更值得一提的是：它只需快速充电 15 分钟就可以继续使用 6 个小时 [3]，而在充满电后可以进行 55 小时的游戏。

全新ALIENWARE 三模无线游戏鼠标（AW720M），其重量仅 89 克，采用全新轻量化设计、左右对称的三维渐变材质提供的更强拇指抓感和标志性的 AlienFX RGB 光效。其新一代 26,000 DPI 光学传感器和磁力按键能够满足玩家对游戏鼠标高性能的期望。这款游戏鼠标还配备了 NVIDIA Reflex 系统延迟测量技术，当与 NVIDIA G-SYNC 显示器搭配使用时，玩家能以最低的系统延迟开始每次游戏。此外，它还配备了多种连接模式和正在申请专利的磁吸充电器，充电 5 分钟即可提供 15 小时的游戏时间，充满电后可提供 140 小时的游戏时间。

产品上市及价格

ALIENWARE 三模无线游戏耳机（AW920H）将于 2 月 9 日上市，售价人民币 2299 元。

ALIENWARE 三模无线游戏鼠标（AW720M）将于 2 月 9 日上市，售价人民币 1599 元。

ALIENWARE 34 英寸曲面量子点 OLED 游戏显示器（AW3423DW）将于 3 月初上市，更多信息请届时关注戴尔官网。

以下新品将于近期上市，更多信息请参考戴尔官网。