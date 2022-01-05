近日，API 设计、开发、测试一体化协作平台厂商广州睿狐科技有限公司（以下简称 “Apifox”）宣布完成 3000 万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由蓝驰创投领投，华创资本跟投。据悉，本轮融资将用于团队扩建、加速产品功能研发、加大市场推广力度。

睿狐科技是一家专注于企业级研发管理工具及解决方案的创新企业，其核心产品 Apifox 是集 API（应用程序编程接口）设计、开发、测试为一体的协作平台，通过系统平台帮助客户企业的软件研发团队提升研发和使用 API 过程中的整体团队协作效率。

“Apifox 是以 API 文档为中心，打通了前端、后端、测试的一体化协作流程，从而将研发团队的整体效能提升做到了极致。”Apifox 的创始人兼 CEO 张剑光表示，“而这些是目前市面上其他工具，包括 Postman 都做不到的。Apifox 一开始就定位为一体化协作，所以我们的产品形态和 Postman 是不一样的，接下来我们去做国际化与其竞争的时候，因为我们的产品是有差异化的，所以就有了弯道超车的可能。”

下一阶段，Apifox 将通过管理 API 和聚集公开 API 构建全球化的 API 仓库，以期成为 API 领域的 Github。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。