1 月 5 日，苏州克睿基因生物科技有限公司（简称 “克睿基因”）宣布完成 6000 万美元 B 轮融资。本轮融资由战略投资方尚珹投资（Advantech Capital）领投，元禾控股、蓝海资本、启明创投等机构跟投，华兴资本担任独家财务顾问。

本轮融资将主要用于加速克睿基因在血液、实体肿瘤细胞治疗产品的临床开发，推进基于 AAV 病毒创新血清型筛选及基因编辑产品的开发和国际合作。截至目前，克睿基因累计融资接近 1 亿美元。

“非常感谢各家知名专业投资机构对克睿基因的支持和认可，” 克睿基因董事长徐元元博士表示。“克睿基因始终聚焦在基因细胞治疗领域。经过几年的发展，已在基因编辑、载体递送及细胞工程等方面建立了独特的技术平台。最近，在大分子构建及其技术领域也有了快速进展，经过对多种创新技术的优势整合，为搭建和拓展源头创新的产品管线奠定了科学基础。克睿基因基于多年来的科学技术积累，正快速向产品开发转化。本轮融资对于公司进一步加快科学技术的转化、新产品开发和国际化合作具有重大意义。”

尚珹投资合伙人裘育敏表示：“基因和细胞治疗领域在临床和商业化上拥有巨大潜力。尚珹投资多年来专注于科技和医疗健康领域的投资，作为本轮融资的领投方，我们十分认可克睿基因领先的技术平台和科研实力。克睿基因是一家具备高壁垒技术创新能力的基因细胞治疗领先企业，其技术平台和科研成果已达到国际领先水平。相信克睿基因经验丰富的研发团队可以推动产品管线的进一步创新研发。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。