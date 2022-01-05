屡获殊荣的戴尔 XPS 家族再添最强成员 — 全新 XPS 13 Plus 笔记本！这款产品的灵感来源于了解自我及自我目标的 Z 世代，为他们提供竭尽全力实现目标所需的性能。现代而时尚的设计中蕴含着人性化而高效的性能，XPS 13 Plus 以简单、实用重新定义 “品质”。

漂亮的设计和强大的技术创新至关重要，而在这表面之下还有更多看不到的内涵。当你需要创建自已的世界或一个美好明天，或者作任何你喜欢的事情，XPS 13 Plus 一定是您的不二之选。

全新 XPS 13 Plus 笔记本电脑去除了多余的元素并对功能进行了精简，保证了完整、无缝的体验。简化的内饰让用户的创意体验成为中心，高品质的无边框显示器将用户的思想变为现实。领先的电池技术保证用户在不中断的情况下完成全部工作。通过 Express Charge 2.0，XPS 13 Plus 可以快速充电，一个小时内达到约 80% 的电池续航时间。更重要的是，这款产品虽然性能强大，但它却身轻如燕。

简洁美观的设计不带来一丝干扰

全新 XPS 13 Plus 笔记本电脑采用充满现代感的极简设计。光滑的键盘、功能栏、触控板和掌托组成了整洁、轻盈的标志性外观，与漂亮的弧形边缘珠联璧合。整个设计没有浪费一丝空间，时尚的无边缘界面简化了整体设计，形成了一个干净、和谐的表面。

经典的浅色（暮云白）和深色（近夜灰）配色提高了表面光洁度，优质而宁静。相得益彰的细节配色不产生一丝干扰，打造出统一的外观。尽显设计美感，简约不凡。

大键帽键盘（也被称为无网格键盘）令每一次击键都变得舒适、顺畅和高效。全新电容式触控体验使键盘顶排变得更加简洁，让用户能够在媒体键和功能键之间轻松切换。传统的触控板已被可以提供触觉响应的无缝玻璃触控板所取代，令整个外观更加干净、简洁。

超凡感官体验让您思如泉涌

感官是创作的驱动力，全新 XPS 13 Plus 笔记本电脑增强了视觉和听觉体验。戴尔首创的 InfinityEdge 四边窄全面屏让用户享受几乎无边框的观看体验，同时减少了显示屏的层数，以提高清晰度并减轻重量。当用户在创作自己的内容或享受喜欢的内容时，升级后的四个扬声器设计将带来更响亮的声音和更为宽广的动态范围。两个向上发声的扬声器隐藏在键盘之下，两个向下发声的扬声器则位于底座上，为音乐、电影和会议提供出色的声音效果。

精美的工艺与包装

首台使用水力可再生能源制造的 XPS 笔记本，大大减少了铝制造的碳足迹，这将帮助 戴尔实现 2030 目标 。

戴尔所重视的极简主义不仅限于设计，还涵盖了生产和包装流程。戴尔创建了一个更简单、更高效的制造流程，兑现了对环境友好的长期承诺。通过精简步骤、减少表面处理和材料以及升级所保留的材料，从而减少报废部件和总体碳足迹。全新包装 100% 由可持续来源或可再生材料制成，并附有纸张文件，倡导回收利用。

协作和视觉体验

随着全球数字化程度的日益提高，选择合适的协作工具已成为重中之重，所以戴尔会围绕 PC 生态系统继续投资。全新戴尔 UltraSharp 32 4K 视频会议显示器 U3223QZ 荣膺 CES 创新奖 。这款显示器配备了开创性的 UltraSharp 网络摄像头 WB7022 、双阵列低回声麦克风和 14W 扬声器，可以提供最佳协作和视觉体验，为用户带来亲临现场般的感受。

开创性的 IPS Black 技术和 VESA 认证 HDR 400 以 4K 分辨率、对比度和色彩显示，使细节无所遁形，而 ComfortView Plus 能够在减少有害蓝光的同时保持色彩准确性。

在视频会议功能方面，全新 UltraSharp 通过微软团队认证并内置隐私和效率提升功能，让用户能够轻松开启和关闭静音、通过 SafeShutter 开启/禁用摄像头以及快速登录和登出。

全新戴尔 UltraSharp 32 4K 视频会议显示器饰面的精致设计与家庭和办公空间相得益彰。简洁的美学理念避免了外观上的混乱，而且不影响功能，丰富的端口和连接选项能够将显示器变成用户的生产力中心。

产品上市及价格：

XPS13 Plus 将于近期上市， 更多信息请届时参考戴尔官网。

戴尔 UltraSharp 32 4K 视频会议显示器 U3223QZ 将于 3 月初上市，更多信息请届时参考戴尔官网。