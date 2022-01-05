近日，国内中老年在线兴趣社区红松宣布获得亿元融资，领投方为 BAI 资本，老股东经纬创投、创世伙伴资本 CCV 和蓝驰创投也全部超额跟投。本轮融资或将刷新该领域最大单轮融资纪录。

据了解，红松专注服务中国退休人群，致力于 “兴趣社交”，涵盖声乐、乐器、书法、绘画、舞蹈、朗诵、健康、数码、英语、旅游等数百个专业。通过 “小站” 这一互联网模式，红松整合了全国各地师资，打破线下区域壁垒，让退休人群不仅在线上学到了知识，还能结交五湖四海、志趣相投的朋友，从而在红松建立新的链接，实现退而不休，价值再发挥。目前红松已服务超千万退休人群，拥有数千名站长，并仍处在快速发展当中。

BAI 资本创始及管理合伙人龙宇表示，随着人口结构的变化，接下来的 5-10 年会有大量的人群退休，新一代中老年人对于内容文娱和生活品质有了更高的要求，也有更强的消费能力和充裕的时间。我们坚信，人口结构变迁背后将酝酿出系统性的大机会。我们认同红松为银发人群解决孤独感和价值感的初心，看好团队在这个领域快速迭代、不断拓展边界的能力。

红松创始人及 CEO 李乔表示，不能将红松定义为中老年教育，红松致力于帮助中老年朋友从兴趣出发，交到朋友，收获尊重和温暖。红松的结构性机会就是建立新的关系链平台，真正解决孤独和价值感缺失的问题，最终帮助他们重塑时间的价值。

此次的新一轮融资，红松将主要用于产品研发投入和市场拓展，以更好地服务中老年群体。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。