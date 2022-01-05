iQOO 品牌召开新品发布会，正式推出 2022 年首款旗舰产品—iQOO 9 系列。以 “悦享操控〞 为产品内核和体验追求，iQOO 9 系列带来全方位感官享受，持续满足用户科技探索的乐趣。iQOO 品牌于发布会现场宣布：EDG 电子竞技俱乐部成为 iQOO 电竞探索官，iQOO 将与 EDG 一起共同建设电竞生态，为广大年轻人提供更好的电竞内容，不破不立，竞无止境。

攀登性能巅峰 尽显标杆旗舰实力

传承 “生而强悍” 精神，iQOO 9 系列持续打造行业标杆级 “性能铁三角”，首批搭载全新一代骁龙 8 移动平台，开启澎湃性能新篇章；拥有支持内存融合 2.0 的增强版 LPDDR5，以及由 iQOO 首发、具备全新 Solvit 智能控制的超频版 UFS 3.1，带来应用渲染快、缓存快、读写快的畅快体验。三大顶级硬件与 Multi-Turbo 6.0 通力协作，让系统流畅稳定，手机越用越 “年轻”。

iQOO 推动百瓦级闪充向轻量、便携化体验变革。iQOO 9 系列搭载 120W 超快闪充和 4700mAh 超大电池，iQOO 9 Pro 更支持 50W 无线闪充，充电速度和续航表现都很顶。iQOO 9 Pro 随手机附赠全新 120W 超快闪充迷你充电器，与上代相比体积缩小 26%，重量轻至 135g，充电兼容性也大幅提升，让用户家中不再堆积大量充电器，轻松享受 “一头充万物” 的便携体验。

驭强更靠硬实力，iQOO 9 系列的散热结构再突破，搭载覆盖广、散热快的叠瀑 VC 立体散热系统。机身背部的全景舷窗设计将内部特殊隔热层与摄像头模组完美融合，横屏玩游戏时使手机背面的握持温度更凉爽。iQOO 9 更是配备行业第一梯队的 3923mm²超大面积 VC 均热板，降温能力出色。

顶级视效体验 悦享大师级全感操控

iQOO 9 系列再次探索手机操控极限，带来行业天花板级的好屏幕、持续领先的交互体验与大师级全感操控系统 3.0。

iQOO 9 Pro 采用 6.78 英寸 2K E5 超视网膜屏，屏幕画面细腻惊艳且功耗更低；支持 100% P3 广色域覆盖、10bit 色彩深度与 HDR10/10+的呈现，同时每块屏幕经过逐片色彩调校，色彩显示真实准确，万象跃然屏上如亲眼所见；具备最新 LTPO 无级变速 2.0 技术，拥有更全面智能的场景适配，实现高刷屏幕与功耗表现之间的完美平衡。iQOO 9 带来 6.78 英寸 2D 柔性 E5 超视网膜屏，拥有广阔的视野和利落灵敏的操控体验，独特的大直屏更适合游戏、电竞等有极致触控要求的场景。

创新技术引领便捷生活，iQOO 9 Pro 配备目前业内最先进的屏幕指纹技术——超声波 3D 广域指纹，支持指纹快捷功能，可在解锁手机时一键直达防疫健康码、微信付款码和微信乘车码等，便捷且实用。

iQOO 9 系列另一颗强芯即为全新升级的独立显示芯片 Pro，既可让用户享受超越原生帧率的 120 帧高帧游戏体验，也可以使游戏高帧率运行同时实现更低功耗，目前已适配包括《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》在内的 15 款主流手游。iQOO 9 携全感操控系统 3.0 进阶登场，采用更干脆利落的大振感双 X 轴线性马达、面积更大的屏下双控压感和封闭式立体双扬，带来优质的视、听、触全方位感官享受，悦享大师级全感操控，iQOO 9 也再次成为 KPL 官方比赛用机。

旗舰影像再突破 释放影像创造力

突破影像玩法边界，iQOO 9 Pro 全面进化为双旗舰主摄影像系统，主摄首发搭载 5000 万像素三星 GN5 大底传感器，采用最新一代全像素双核对焦 Pro 与 ISOCELL 2.0 技术，对焦速度与色彩保真度更为出色。GN5 大底主摄配置微云台 2.0，合力造就 “暗夜最稳主摄”；第二颗主摄镜头为 5000 万像素的 150°鱼眼超广角镜头，支持 AF 自动对焦，带来前所未见的超广视野和视觉冲击力，能实现 “一镜三用”，让 iQOO 9 Pro 成为你的 “随身运动相机”，一起去探索生活的美好；第三颗后置镜头是 1600 万像素长焦人像镜头，拥有 OIS 光学防抖和最高 2.5x 光学变焦能力，提供漫画风格、Party 人像风格模式，带来与众不同的独特人像照片。

iQOO 9 系列通过在手机镜头上增加 UAR 超低反射镀膜和吸收型色素旋涂液，与自研 AI Deglare、RAWHDR 算法相互结合，可有效消除炫光、“鬼影” 等各类夜间拍摄的光学问题，获得纯净夜景。

“速度美学” 设计传承 突破性造型展现秩序之美

传承 iQOO 家族 “速度美学” 理念，iQOO 9 系列采用精致的一体化设计，挑战行业加工和良率极限，用三氧一体化工艺打造出充满科技感与层次感的全景舷窗，呈现秩序之美，极具辨识度。

iQOO 9 Pro 提供传奇版、燃擎两种配色：传奇版续写 iQOO 经典设计，借助光哑 AG 拼接工艺实现了三色纹与白色玻璃的虚实流动，带来精致观感与夺目光效；燃擎再现了源于赛车的经典橙色，用 “素皮” 材质还原了赛车内饰上的碳纤触感。iQOO 9 提供传奇版、赛道版、锋芒三种配色，背盖玻璃采用最新微膜凝光 AG 工艺，带来几乎不沾染指纹、独特且舒适的阻尼触感。

iQOO 9 系列搭载全新的原系统 OriginOS Ocean。简单却激动人心的设计、“老功能” 的重塑、创新的锁屏交互，到系统架构的优化与调教、超越平台的生产力解决方案和健康应用，OriginOS Ocean 构建的 “全新数字世界” 给用户带来了焕然一新的人机交互体验，让更多用户的生活变得更加多姿多彩。

iQOO 9 Pro 提供 3 个版本，8GB+256GB 版本售价 4999 元，12GB+256GB 版本售价 5499 元，12GB+512GB 版本售价 5999 元；iQOO 9 提供 3 个版本，8GB+256GB 版本售价 3999 元，12GB+256GB 版本售价 4399 元，12GB+512GB 版本售价 4799 元。iQOO 9 系列将于 1 月 05 日 20:45 起在 vivo 官网、京东、天猫、苏宁易购 iQOO 手机官方旗舰店正式预售，1 月 12 日 10：00 全网首销，并于线下各大授权门店、iQOO 体验店、iQOO 电竞馆、vivo 体验店同步开售。与手机一同登场的还有为 iQOO 用户专属定制的 vivo WATCH 2 表带和表盘，其与 iQOO 9 系列设计理念一脉相承，为广大用户带来更健康的生活方式。两款 Nappa 真皮表带售价 199 元，全新尼龙编织表带售价 169 元。