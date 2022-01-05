索尼今天公布了 PlayStation VR2 的详细规格，并公布其对应操控设备的名称为「Sense Controller」。

PlayStation VR2 支持 4K HDR、110 度视野范围、注视点渲染（正注视的画面中间分辨率最高，四周分辨率逐渐降低）；显示面板为 OLED，分辨率 2000 x 4000，刷新率有 90Hz 和 120Hz 两种。4 颗摄像头集成在头设备中，可跟踪玩家动作与注视方向，无需外部摄像头。

PS VR2 整合了眼球追踪、3D 音效，以及 headset feedback 技术——添加触觉和振动效果，比方说能让玩家在紧张时刻感受到角色脉搏加快、物体快速掠过角色头部、角色开车踩油门时感受到的推力等等。此外，Sense Controller 支持与 PS5 手柄相同的自适应扳机和触觉反馈功能。索尼表示通过一根数据线连接，玩家就能将 PS5 和 PS VR2 相连，即刻进入 VR 世界。

与此同时，PS VR2 独占游戏《Horizon Call of the Mountain》也在今天的发布会上亮相。

不过官方并没有公布 PS VR2 的真机渲染图，也没有公布它的价格。