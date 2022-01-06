近日，处于临床阶段、专注于开发肿瘤创新药物的生物技术公司——珠海贝海生物技术有限公司，宣布完成 A+轮融资。此次融资由羿凯创投、国中资本共同完成。贝海生物在 2021 年已先后完成两轮融资，本轮融资将主要用于推进数个核心产品的 I/II 期临床研究，针对创新靶点的持续临床前研究及临床推进。

贝海生物创始人、董事长孙群博士表示：“在完成 A 轮融资后的短短几个月内，能再次得到投资机构的认可，感谢所有股东在贝海生物的发展历程中，给予的支持。我相信本轮融资将有助于加速推进贝海核心产品的临床试验进程，为公司高端人才团队建设提供有力支持。我们坚信，贝海生物独特的研发技术平台、丰富的产品管线和临床开发策略，将具有巨大的投资潜力和市场前景。”

贝海生物是一家处于临床阶段的生物医药企业，致力于开发临床需求未满足的肿瘤创新药。该公司拥有全球首创的新药平台技术，布局了 10 余个差异化的创新药物研发管线，通过自主研发累计申请 70 余项发明专利申请，已获得 15 项中国、美国、欧盟等发明专利授权。

目前，贝海生物在中国、美国已获得 5 个临床试验许可（IND），多个项目已进入临床研究阶段。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。