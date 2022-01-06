根据 Sensor Tower 商店情报平台发布的 2021 年 12 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共 34 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金近 21 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 35.6%，详细报道如下。（特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道）

中国手游发行商收入 Top 30

完美世界新游《幻塔》于 12 月中旬上市，凭借热门的开放世界设定和二次元科幻题材，连续 6 天位列中国 iOS 手游下载榜榜首，并迅速进入畅销榜前三。发行商收入随之急剧攀升，本期环比增长 106.4%，排名上升 10 位至第 11 名。

《幻塔》的成功上市，展现出玩家对开放世界手游抱有强烈的期盼与需求。不同于竞技手游在区域市场一家独大，未来有望存在多款开放世界精品手游在同一市场长期并存的竞争格局。

雷霆游戏放置修仙手游《一念逍遥》自 2021 年 2 月上市以来，基本稳居中国手游畅销榜前十。随着 10 月繁体中文版本推出，该游戏在中国港澳台地区的收入持续增长，并在 12 月创下新的全球收入纪录。

从《最强蜗牛》的全网爆发，到《一念逍遥》的长线稳健表现，以及《剑与远征》等产品在海外市场的卓越成绩，放置手游虽然不如开放世界手游般耀眼，却是值得中型开发团队探索的品类。放置和开放世界，正代表了当前全球手游玩家碎片娱乐和自由探索的共同需求。

朝夕光年近期推出的两款新游《武林闲侠》和《花亦山心之月》，本期均实现不同幅度的增长，使得发行商收入提升 21.5%。其中养成手游《花亦山心之月》收入环比增长 122%，成为 12 月朝夕光年旗下收入最高的手游产品。

得益于《命运冠位指定》、《碧蓝航线》和《机动战姬》日语版的强势表现，本期哔哩哔哩实现国内和海外手游收入全线增长，发行商收入相应提升 42.4%，排名前进至第 22 名。

龙腾简合旗下帝国模拟手游《King’s Choice》收入持续提升，成为发行商旗下收入最高的产品，并带动发行商收入环比增长 17%。不同于《苏丹的复仇》立足中东市场，新作《King’s Choice》主打欧美市场，目前其收入前三的市场为美国、德国和法国，分别占 65.4%，9.3% 和 6.4%。

创酷互动经典策略养成手游《Be The King》收入环比增长 24%，发行商重回收入榜。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是英雄互娱、心动网络、友谊时光和多益网络共 34 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

得益于丰富的游戏内活动，腾讯《和平精英》12 月收入再度增长 15%，稳居中国手游畅销榜榜首。

随着 2021 嘉年华活动开启，网易经典 IP 手游《梦幻西游》收入环比增长 39%，重回畅销榜前三。

作为年底最重磅的新游，完美世界《幻塔》凭借半个月收入，一举入围畅销榜第 8 名。