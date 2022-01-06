在 1 月 6 日举行的首届分布式数据库开发者大会上，蚂蚁集团联合 Gartner 发布了图计算专题研究《TuGraph：企业级实时全栈图计算平台》（以下简称白皮书）。白皮书指出，图计算在深入探索关联数据方面正发挥核心作用，未来将被广泛应用于金融、能源、智能制造、电信和公共医疗等领域。随着企业对业务的分析需求量级和时效性提出更高要求，从离线到近线到实时将是下一代图计算系统的发展趋势。

白皮书全新定义了图计算的技术发展趋势和应用价值，为该技术的行业发展和技术落地提供了重要依据。

根据 Gartner 的数据，自 2018 年 10 月至 2020 年 10 月，Gartner 有关图计算技术领域的查询量和兴趣增长了 280%。通过图计算分析和洞察数据之间的关联关系提高社会运行效率，成为了大数据与 AI 领域下一个战略制高点。

图注：Gartner 认为 “图与一切息息相关”

白皮书也指出，现有的图计算系统的应用还处于初级阶段，大多无法对海量图数据进行在线实时分析。通过调研，Gartner 认为，强大的性能优势让 TuGraph 可以支撑企业级用户的关联数据分析需求。

TuGraph，是蚂蚁集团大规模图计算平台，也是业内首个在大规模图上提供实时服务的图计算平台，为蚂蚁集团提供了业界领先的实时和时序大规模图分析能力，具备毫秒级处理延时，致力于四天内完成六个月数据的时间穿越式仿真，是国际标准图数据库基准测试 LDBC-SNB 的世界纪录保持者。

图注：蚂蚁集团 TuGraph 架构

目前，TuGraph 已被成熟应用于蚂蚁集团的支付和数字金融场景中，为风控、反洗钱、反套现和社交网络应用提供了稳定的决策支持能力。其中，支付宝的风险识别能力提升了近 100 倍，风险审理分析效率提升 90%。TuGraph 也已向社会开放，在金融、能源、互联网等领域落地应用。中国国家电网公司全球能源互联网研究院为了解决实时管理设备及监控运行状态带来的挑战，采用了图数据模型代替传统关系型数据库，通过 TuGraph 对图数据进行统一存储、管理和计算，实现了频繁且复杂的实时数据查询和更加高效的电网模拟计算，确保整个电网平稳运行。蚂蚁集团图计算技术负责人陈文光表示，图计算是处理关联数据的出色技术，产业界也在快速拥抱图计算，希望通过开放蚂蚁集团的经验，让图计算在各行各业发挥更广泛的应用和价值。

Gartner 分析师认为，图计算链接所有数据，正在构成许多现代数据分析的基石。通过对分析数据和人工智能数据的高效管理，包括对图结构的分析，可为过于复杂而难以解决的传统业务难题提供解决方案。到 2025 年，图计算技术将用于 80% 的数据和分析创新，促进企业的快速决策。

Gartner 在《2020 十大数据分析趋势》中曾指出，图计算已成为近三年来极具热度的新兴数据分析趋势。