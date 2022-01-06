动点出海获悉，马来西亚在线教育初创公司 Pandai 已于近日宣布完成一笔 203 万美元的融资。据了解，这笔融资包含了其 Pre-Seed 轮和种子轮融资。

Pandai 指出，YC、500 Global、Soma Capital、Harvard 等机构参与了本次投资。此外，包括 RHL Ventures、Falnas Capital 和 Kembara Kapital 在内的当地投资者以及部分知名企业家和天使投资人也对此进行了参与。

值得一提的是，Pandai 强调，RHL Ventures 本次的投资属于是马来西亚政府设立的投资基金 Dana Penjana Nasional 的一部分，而该基金旨在鼓励风投机构对具有高潜力的初创企业进行投资。

针对这笔资金的用途，Pandai 称将用其进一步改善学生的使用体验，并希望同更多的教育机构和教育提供者展开合作。此外，Pandai 联合创始人兼首席执行官 Khairul Anwar bin Mohamad Zaki 也表示，“我们希望在未来将 Pandai 扩展到其他市场地区，而不仅仅只是让它在马来西亚起到影响。”

Pandai 于 2020 年 1 月份时推出，主要为一款帮助中小学生群体进行学习教育和学习评估的在线教育应用。据介绍，学生可以通过 Pandai 使用符合国家课程要求的游戏化测验进行学习。此外，学生还可以使用基于人工智能和机器学习算法的评估功能进行个性化分析，从而确定自己的优势和劣势。

另一方面，Pandai 也表示，家长和老师的所需专用模块也被集成到了 Pandai 中，以便其更好地把握学生的发展动向。据悉，Pandai 目前已拥有超过 34 万名注册学生。

Pandai 曾在去年时入选了 YC 的夏令营，而该公司也是 YC 孵化项目中的首家马来西亚在线教育初创公司。

封面来源：Pandai 官网