抖音电商 SaaS 服务商热度星选近日获得由梅花创投领投、智铭资本跟投的亿元级 A+轮融资，这是热度星选成立一年内完成的第四轮融资，累计融资金额达数亿元人民币。本轮融资将主要用于 SaaS 产品的研发推广、自有品牌孵化以及 TikTok 海外市场布局。

热度星选成立于 2020 年 10 月，是一款专注服务直播电商的达人选品&品牌营销 SaaS 平台，通过 SaaS 系统连接达人、品牌方和抖音/快手等内容电商平台。

在主播端，热度星选通过大数据驱动和专业化 SOP 为中腰部 KOL 赋能，提供 “爆款产品” 及 “免费样品” 的选品服务；在品牌端，热度星选为品牌方提供包括营销管理 SaaS 工具及短视频种草、达人矩阵分发、品牌店播 DP 等全方位代运营服务。

热度星选 SaaS 工具上线一年时间，已累计服务商家 1 万+，精选 SKU2 万+，累计服务达人 4 万+，每日稳定动销带货达人突破 5000 人。

在商业化方面，热度星选 SaaS 工具目前主要是向达人提供免费的选品服务，通过向商家按成交收取服务费的方式变现，并正在开发面向商家端的 SaaS 工具。

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“热度星选在抖音电商腰部尾部网红和品牌之间建立一个高效的多对多链接机制，目前抖音电商已成为新消费品牌起盘的立体打法不可避开的一环。抖音以算法为核心，流量相对分散，仅依赖头部主播和品牌自播很难形成持续的销量及曝光，达人矩阵是品牌在抖音日常动销及扩大影响力最重要的手段。热度星选以达人矩阵分发为切入点，适应并解决了新品牌初期发展的痛点，得到众多品牌的认可。经过一年的发展团队能力得到充分验证，完全相信热度星选未来能成为抖音电商服务商里的独角兽公司。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。