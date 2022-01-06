体外诊断领域平台型创新企业颐坤生物日前宣布完成 1 亿美元 B 轮融资，本轮融资由红杉中国、晨兴创投联合领投，元禾控股跟投。原股东礼来亚洲基金、珀金埃尔默创投继续加注。浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。

成立于 2019 年的颐坤生物是专注于体外诊断技术和产品研发及生产的全球化平台型创新企业。该公司围绕肿瘤、母婴健康和慢性疾病等领域，提供从疾病早筛、诊断、伴随诊断以及预后管理等不同阶段的体外诊断解决方案。依托其苏州产业化基地和新加坡研发基地，颐坤生物近两年加速布局全球化产业链，以临床质谱、全景病理、分子诊断等创新技术平台拓展国内市场，并采取合作研发、投资并购等多样化商业手段，深度布局化学发光、即时检测等技术平台，开拓海外新兴市场。

颐坤生物 CEO 张晟表示：“中国体外诊断产业在经历了前二十年的高速发展期后，我们认为未来的机会主要集中在两点：一，继续在中国市场引进开发创新型的产品和服务以解决临床痛点问题，二是整合中国诊断产品能力拓展全球市场。我相信颐坤团队长期的行业经验、技术创新能力和国际化背景能够使我们在未来二十年中获得更大的机会。我们非常感谢本轮投资人对我们的认可，以及老股东持续的支持，同时感谢本轮的融资伙伴浩悦资本。充足的资金支持使得我们能够持续引进更多的人才和技术，拓展更大的市场，为中国乃至全球临床客户提供更多更好的诊断产品和服务。”

红杉中国合伙人杨云霞女士表示：“颐坤生物聚焦搭建质谱、全景病理、新型分子诊断等多个具有国际竞争力的诊断技术平台，并利用多样化的技术平台为全球不同疾病期的患者提供有效的临床检测方案。我们非常认可颐坤生物团队的全球化视角、技术能力和执行力，相信在创始人张晟先生的带领下，颐坤生物有望成为 IVD 全球化平台型领导者。红杉中国一直致力于帮助创新型医疗器械、诊断企业的快速成长，以期让更好的产品更快地惠及病患。”

晨兴创投黄璐女士表示 ：“经过过去二十余年的发展，中国的 IVD 行业已经初具规模，初步完成进口替代；未来 10-20 年，技术迭代带来的国内市场增量，以及国际新兴市场快速增长的需求，将成为中国 IVD 行业发展的主要驱动力。颐坤团队是中国 IVD 行业鲜有的兼具本土成功创业经历和国际化商务运营经验的团队。成立短短 2 年至今，公司发展迅速，在新技术引入和国际商务合作方面均完成了初步布局。晨兴很高兴成为颐坤的股东，晨兴将利用自身的国际化背景和在全球的资本和产业技术资源，助力颐坤成为中国 IVD 行业新阶段发展的领跑者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。