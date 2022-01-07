近日，深圳晶蛋生物医药科技有限公司（简称 “晶蛋生物”）——专注于膜蛋白的医药研发技术平台，宣布完成近亿元人民币 Pre-A 轮融资。本轮融资由隆门资本领投，宏兆集团、紫金港资本、成都先导、粤科金融、中城新产业和黎曼猜想等机构跟投，上一轮领投方天图投资继续加码投资。黎曼猜想担任本轮融资独家财务顾问。

晶蛋生物成立于 2019 年，致力于慢性肾病和精神类疾病等重大疾病的膜蛋白（包括离子通道和 GPCR 等）创新药物研发，公司核心团队来自于哈佛大学和上海药物所，通过全球领先的膜蛋白稳定抗原和 SBDD（Structure-Based Drug Design）技术，研发小分子化学药物及生物药产品。

本轮融资资金将主要用于建设世界顶尖的离子通道和 GPCR 药物筛选平台；重点推进慢性肾病（糖尿病肾病和 FSGS）药物到临床 I 期；新的膜蛋白解构解析及药物筛选，储备新的药物品种管线；引进团队核心人员和公司日常运营等方面。

晶蛋生物创始人张进博士表示：“非常感谢本轮投资人以及老股东对晶蛋生物的支持和信任，这是对晶蛋生物膜蛋白创新药平台以及管线布局的充分认可。膜蛋白包括离子通道和 G 蛋白偶联受体（GPCR）等，市场上 50% 以上的药物以膜蛋白为靶点。膜蛋白尤其是离子通道药物研发一直是最具挑战性的靶点种类之一，目前离子通道尚未有抗体药物上市，已上市 GPCR 的抗体药物也仅针对 CGRP 受体和 CCR4 受体两个靶点。晶蛋生物旨在利用其专用的膜蛋白抗原抗体和基于结构的药物筛选技术，加强源头创新能力，实现我们 ‘让老百姓用得到好药，用得起好药’ 的愿景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。