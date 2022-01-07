1 月 6 日，百联集团与华为举行战略合作签约仪。根据协议，双方在企业数字化转型、商业零售数字化和科创孵化等领域开展深度战略合作，华为将全力支持百联打造面向未来的数字商业体，持续赋能行业。

百联集团党委书记、董事长叶永明表示，在 2022 年新年伊始与华为签订战略合作协议意义深远，作为百联集团 “十四五” 规划的五大核心战略之一，“全面数字化转型” 将通过重构商业零售 “人、货、场”，全面提升核心主业商业零售的效率和体验，同时协同推进商业金融、商业资产和商业投资的全面数字化升级，落实百联打造面向未来的数字商业体的战略发展愿景。他希望，双方能深入合作创新，围绕百联集团数字化转型相关项目尽快形成实质性的成效和成果，着力培育数字新模式、新场景和新业态；并共同推进线下商业科技的创新孵化、零售创新解决方案的研发、应用推广和发展赋能；以及持续深入合作、共同探索，加快推进商业零售行业数字化能力构建和行业赋能。

华为公司轮值董事长胡厚崑表示，商业零售行业正处于数字化转型的前沿地带，这一次百联和华为携手，有着非常重要的意义。百联有着丰富的商业经验和业务场景，而华为具备全栈的 ICT 技术能力，两者强强联合，必将给商业零售行业带来新的业务体验与商业模式创新。希望通过双方的紧密合作，为广大用户带来消费体验的升级，为百联创造更大的商业价值，并引领商业零售领域的数字化变革。