国际数据公司（IDC）最新发布的《中国视频云市场跟踪（2021 上半年）》报告显示，2021 上半年中国视频云市场规模达到 43.7 亿美元，同比增长达到 38.7%，其中视频云基础设施与解决方案市场增速均有回落，调整后上半年同比增长分别达到 36.9% 和 47.6%。

与上期预测相比，IDC 根据 2021 上半年实际情况，小幅降低了 2021-2023 年市场增长预期，并上调了远期预测数据。2021 年，互联网音视频点播、互动娱乐直播、电商直播、新媒体点播等场景仍然是本期视频云市场的核心内容；主要客户 DAU、MAU 持续增长；视频内容高清化趋势日益明晰，对视频带宽、视频云存储、视频云转码等各类资源和产品提出更高需求，亦奠定了市场持续增长的基础。但短期内，视频云市场竞争加剧将不可避免，一方面头部客户入局视频云，在部分维度上与既有头部服务商形成竞争；另一方面，在教育行业监管政策影响下，新赛道探索短期面临更严峻挑战。

根据 IDC 定义，本次视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云、私有云和混合云基础设施，视频内容分发网络（CDN），以及在视频云基础设施上部署的云平台、应用解决方案。同时，按照视频云应用场景，IDC 将解决方案市场分为直播、点播、音视频通信等。

视频云基础设施市场

2021 上半年，中国视频云基础设施市场规模达到 35.5 亿美元。其中，视频 CDN 市场规模仍略高于公有云、私有云与混合云基础设施市场，但差距进一步缩小。视频 CDN 市场中，阿里云、腾讯、华为云、金山云、百度智能云合计份额环比继续大幅提升，达到 62.6%；在视频公有云、私有云与混合云基础设施市场中，阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、金山云合计份额稳中有降，维持在 75% 以上。在总播放时长不断增加、内容高清化背景下，客户对视频带宽需求维持稳定增长；同时，各类视频编解码方案、算法和智能模型迭代升级，视频内容丰富程度不断提升，亦带动了视频云算力和存储资源消耗量快速增长。

视频云解决方案市场

2021 上半年，中国视频云解决方案市场规模达到 8.2 亿美元。从产品类型看，在传统直播、点播转码产品外，各类自动化/智能化视频内容生产工具、AI 审核方案等正在成为视频云解决方案市场重要的增长引擎，音视频通信产品受教育行业需求下降、疫情后互动娱乐需求增长放缓等多重因素影响，本期增速放缓。竞争格局方面，五家头部公有云服务商和一家垂直行业音视频服务商基本主导解决方案市场，前六大厂商市场份额已达 70.9%。

本期，腾讯云音视频发布视立方（RT-Cube）音视频终端引擎，整合直播、TRTC、IM 等所有终端能力，并配套 RT-ONE 音视频通信网络，复用三张网络的 “云、边、端” 基础设施，意图为全行业提供开箱即用的音视频应用开发工具；阿里云视频云在 Apsara Live、VoD、RTC、媒体处理、ICE/AI 编辑部等既有产品与解决方案基础上，加码低代码开发平台，提升视频云方案在传统行业渗透率，拓展新竞争赛道；百度视频云在能视频云 3.0 框架下，围绕云智一体、端到端打通、全场景覆盖等目标，持续迭代升级各条视频云基础产品，并提供视频创作分发平台、视联网感知平台，为客户提供一站式视频平台开发与应用集成能力；华为视频云充分利用后发优势，线上完成各类基础资源整合，强化视频云服务能力，线下加码影视、文创产业，产品侧则打造了全新音视频通信方案 SparkRTC 与数字内容生产线 MetaStudio；金山云视频云在互动、超高清、沉浸式体验主题下，向下推出 LiveNet 2.0 高速边缘节点组网策略，提升对 RTC 支持能力并优化直播体验，线上探索创新型视频云解决方案，在 VR 传输、超清内容生产、深度学习编码等方向上持续升级；声网 Agora 继续聚焦实时互动赛道，在既有 RTC 产品基础上补全 IM 等互动能力，并探索出实时合唱、互动播客、虚拟偶像直播、MetaChat 元语聊等多个创新场景。

IDC 中国行业云服务研究经理魏云峰表示，短期内虽然面临竞争加剧、部分赛道增长乏力等变数，但中国视频云市场仍处于高速增长中。视频云正在加速摆脱传输管道地位，体现出更丰富的内涵，极致高清、极致交互与极致沉浸的视频能力，以及融合了 AI 技术的全链路视频优化与处理方案，已经成为互联网视频客户提升视频质量、拓展视频形态、丰富视频玩法的必需能力，甚至是支撑未来各种元宇宙构想的重要基石。曾经，4G 商业化和 Covid-19 为互联网视频应用的成功奠定了基础，带来了动视频云市场的两次增长高潮；未来，新的元宇宙构想，以及广电传媒、零售、医疗、金融等传统行业客户的各种视频化探索与创新，亦可能成就视频云市场的下一次繁荣。