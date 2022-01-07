2022 年 1 月，肿瘤新药研发企业浙江同源康医药股份有限公司（简称 “同源康医药”）宣布完成 3.3 亿元 C 轮融资，本轮融资由厚纪资本领投，扬子江基金、浙民投/浙江丝路基金等知名机构跟投。凯乘资本（WinX Capital）担任本轮融资独家财务顾问。

同源康医药成立于 2017 年 11 月，在浙江湖州长兴生命科学园建立了 30000 平方米新药研发中心，随后在上海建立了公司行政总部、临床医学部和商务拓展部，在郑州设立了小分子药物筛选平台，在长兴和上海松江区正在建设新药制剂厂，是国内极少数拥有药物研发和生产能力的创新型生物医药高科技公司。

同源康医药拥有一批国际化视野的研发和管理团队，核心高管平均工作经验超过 20 年，包括 2 位国家千人专家、2 位省级千人专家和十多位海归专家和博士。该公司经过四年发展，员工人数已经达到 100 多人，拥有覆盖药物发现、成药性评价、CMC、注册、临床、商务拓展、运营等全流程的团队。

该公司专注于开发 Best-in-class & First-in-class 小分子抗肿瘤药物，其中 TY9591 即将启动临床 3 期试验；TY302 即将进入临床 2 期试验；TY-2136b 于 2021 年 11 月获得美国 FDA 药品临床试验批准，并于 2021 年 12 月向 FDA 申请了孤儿药资格（OrphanDrug Designations），为加速临床开发及注册上市提供支持；此外，公司还有一系列创新靶点小分子药物准备申报中美 IND。

同源康医药董事长吴豫生博士表示：非常感谢新老股东对公司的认可，公司专注于抗肿瘤小分子创新药物研发，汇集了一批经验丰富的专家和海归人才，搭建了一流的药物研发实验室和制剂厂，开发了一系列有竞争力的产品管线，受到众多知名投资机构的认可，公司也将继续提高产品推进效率，回报各位投资人和患者的信任。

本轮融资的领投方厚纪资本合伙人何超表示：同源康医药针对肺癌、乳腺癌等重大未满足临床需求，在非小细胞肺癌、HR+/HER2-乳腺癌亚洲女性绝经前用药方面做了很深入的研究和前瞻性探索，依托成熟的小分子开发和成药性评价平台，开发一系列涵盖 NSCLC 各种靶点抑制剂、CDK 系列小分子药物。另外，公司对 ROS1G2032R、TRKA G595R、ALK G1202R 等全球尚无特效药的耐药突变机理理解深刻，并已设计针对该等耐药突变的化合物分子，在细胞株、动物体内及体外试验上取得了很好的安全性和疗效。团队配合流畅、推进效率极高，充分反映出公司小分子研发技术平台的成熟度。我们非常看好公司未来发展，很高兴可以和这么优秀的公司合作，也期待公司未来在肺癌及全球大量未满足临床需求的肺癌耐药突变、CDK 等细胞周期激酶领域做出世界级的创新药，相信公司未来的发展会越来越好。

浙民投董事总经理沈励先生表示：我们很荣幸参与同源康医药的本轮融资。公司依托成熟的创新小分子药开发平台，深耕于肺癌、乳腺癌等诸多未满足临床需求的实体瘤领域。近年来，公司在社会各界支持下发展迅速。公司管线丰富、布局合理，兼顾临床需求和品种成药性，且研发进展顺利，包括 TY-9591、TY-302 等在内的多个拳头品种处于不同临床阶段。公司团队专业背景强、研发经验丰富，且配合默契、执行效率高。我们期待公司药品能够尽快推向市场使广大肿瘤患者受益，希望通过浙民投/浙江丝路基金在本轮的投资，赋能同源康医药，加速其药品上市和市场布局，造福人类社会。

凯乘资本合伙人邹国文博士表示：凯乘资本很荣幸帮助同源康医药完成本轮融资，公司抗肿瘤创新产品管线的市场潜力巨大，完美平衡了药物研发的高风险和同质化，通过前瞻性和差异化的立项策略，公司管线既有高确定性的产品已经推进到临床后期，又有高创新性的品种陆续进入临床，其中 TY-2136b 还与丽珠医药达成了战略合作，充分体现出公司强劲的研发实力，期待同源康医药的产品早日上市，造福广大患者。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。