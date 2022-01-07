近日，由众安保险孵化的金融科技公司众企安链，正式宣布完成数千万人民币的 A 轮融资。本轮融资由趣链科技领投、凯利易方和老股东常春藤资本、分布式资本跟投，毅仁资本担任独家财务顾问。据介绍，本轮融资将主要用于技术底层升级、产品线进一步拓展、运营服务体系完善等。

众企安链成立于 2020 年，运营主体为上海聚啊信息技术有限公司。成立之初，基于众安在区块链、云计算、大数据和人工智能领域的长期沉淀，面向供应链金融服务场景，提供 “金融+场景+技术” 的解决方案，赋能供应链信用协同。2020 年，众企安链曾获数千万 Pre-A 轮融资，历经近两年研发积累和技术打磨，目前已经拥有产融资源整合、业务模式咨询、金融科技输出、联合运营支持四大服务体系，为核心企业优化供应链管理，帮助资金方准确识别风险，解决供应链上下游小微企业融资难题。

众企安链创始人兼 CEO 杨圣表示，技术始终是众企安链立足行业的基石。此次引入趣链科技作为投资方，将在众安自身区块链技术基础上，进一步拓展区块链+供应链金融以及隐私计算等方面的底层技术能力，研发出适用更多场景的供应链金融科技产品。

据悉，供应链金融场景具有多样性和复杂性，核心企业、资金方和上下游企业的痛点纷繁复杂。由于当下供应链信用协同相对缺少成熟有效的工具，难以让供应链金融平台充分发挥作用。针对如上痛点，众企安链基于核心企业优质信用，通过业务线上化、数据透明化、风控场景化、资产可视化、运营智能化和底层区块链加持的方式，构建企业端对于供应链资产、金融产品的运营管理方案，从而推动供应链网络的发展。“众企安链已经服务了智能制造、能源大宗、建筑、零售连锁、农业、纺织、保险等行业，目前在不断拓展行业应用场景的过程中，同时重点会聚焦在数字化程度相对较高的消费和制造行业。” 杨圣介绍道。

以农业场景为例，众企安链与湖南隆平高科供应链管理有限公司联合打造的 “隆平链”，逐步实现农业产业数字化、产业数字价值化、数字价值货币化。截止 2020 年，隆平链已覆盖近百万家供销合作社，千万种植户和全产业链上下游中小企业经销商数万家，入选 2020 年湖南省大数据和区块链产业发展重点项目。

在零售快消场景中，众企安链与美宜佳集团合作供应链金融平台，以集团内核心企业应付账款（或收货单）为基础，向上游供应商提供保理融资服务。平台针对小额分散类营收资产，引入风控决策工具和数据平台，实现在线风控核查及业务全流程自动化处理，解决小微企业融资难问题。

今年 12 月，众企安链再度与上海联通正式达成合作，重点围绕 5G、大数据等方面开展全面深入合作，进一步落地数字化技术在城市供应链管理、金融服务、客服体系和呼叫中心等场景应用。

杨圣表示，众企安链除了以项目定制的模式提供服务，同时提炼并开拓了云原生标准化产品组件，并开始试点 SaaS 模式进行收费的模式，从而为中腰部客户提供服务。未来公司将在全国主要省会城市布点从而拓展运营体系，提升客户的体验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。