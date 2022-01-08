realme 这两年异军突起，刚好是对准了年轻群体，成为他们可以信赖的伙伴。全新的真我 GT2 Pro，也是诚意满满。

先来看下外观设计，这是款大屏幕机型。而在常规市场里，光光准备一个直屏的设计是不够的，你还得准备足够吸引人的配置。真我 GT2 Pro 是全球⾸款采⽤ LTPO 技术的 2K 顶级直屏，也是 realme 有史以来最强的屏幕。1-120Hz 升降频段变化只需 75ms（⾏

业最快），例如当你刷微博的时候，滑动的时候是 120Hz, 当你停下来看某张图⽚的时候，会以 75ms 的速度瞬间降低⾄ 1Hz，然后当你再次滑动的时候，屏幕⼜会在 75ms 以内快速把刷新率提升⾄ 120Hz。整个过程是⾮常快速且⼏乎⽆感知的。

转到背面，你可以看到纸质的背部纹理观感。而这个还有环保的理念蕴含其中，真我 GT2 Pro 将⾃然融⼊科技，带来⾏业⾸个⽣物基材料设计。提取⾃纸浆等可再⽣原料的⽣物基，背部的触感也很细腻。从环保的角度来说，提取⾃纸浆等可再⽣原料制作⽽成的⽣物基材料，经过 ISCC 国际可持续发展与碳认证，相⽐传统材料最⾼可降低 63% 的碳排放。

此外，这个 “纸” 的材料并非没有耐久性。在 realme 和 Sabic 的共同努⼒下，真我 GT2 系列采⽤的⽣物基材料，经过⾮常严苛的可靠性测试，在极端环境的测试条件下，包括温度冲击 75℃-零下 40℃；跌落测试（微跌 2.8 万次）依旧可以保证外观和结构的稳定。

为了确保极佳的手感，通过创新的堆叠⼯艺，真我 GT2 Pro 薄⾄ 8.18mm，仅为 189g（玻璃版本为 199g），抓握舒适。更让⼈惊叹的是，在如此轻薄的机身下，竟内置了⼀块 5000mAh 超⼤容量电池。值得一提的是，相⽐上代 120Hz 屏，真我 GT2 PRO 在 LTPO 2.0 加持下功耗最⾼优化达 50%，综合续航时间延⻓ 1.7 ⼩时。

再来看下手机的内在性能。真我 GT2 Pro 采用的是全新⼀代骁⻰ 8 旗舰处理器，Armv9 架构和 4nm 技术，使 CPU 性能提⾼ 20%，GPU 性能最⾼提⾼ 30%。为了照顾游戏玩家，加入了⾦刚⽯冰芯散热系统 Plus，包括扩⼤的散热⾯积和九层散热结构。

影像方面。真我 GT2 Pro 这款手机采用的是前一后三的相机组合，前置摄像头的像素为 3200 万像素，而后置相机则采用的是 “5000 万像素索尼 IMX 766 OIS 主摄+5000 万像素 150° 超大广角+40 倍显微镜镜头” 相机模组，支持 OIS 光学防抖。

游戏方面，⾸发 SLA0815 新⼀代⾼端 X 轴线性⻢达，拥有更⼴的有效频宽，意味着拥有更⼴的效果设计空间，可还原更多触感体验。

因为支持了 OIS 和 EIS 双防抖以及全像素全向对焦，真我 GT2 Pro 支持硬件级 CMOS 裁切实现等效 2 倍光学变焦的效果，同时通过全新自研的 ProLight 超感光技术，真我 GT2 Pro 能在全场景下支持暗光拍摄。另外这次还有全球首发的手机鱼眼模式，可谓是 “从极广到极微” 都具备。

从拍照实际的体验来看，微距的拍摄尤其吸引人。40X 显微镜镜头，升级 4 倍景深，对焦更容易，凹凸表⾯⼀样能拍清楚，物距提升近 2 倍，对焦操作更⽅便，出⽚成功率更⾼。另外，在暗夜夜景的拍摄方面，⽀持智能多帧合成和智能噪点识别，即便是比较暗的光线下，也能派出不错的照片，对于细节的刻画还是比较到位。150° 超⼴⻆也很实用，可以拍得不错的景色照片；同时为了迎合年轻人，还加入了⼿机摄影⻥眼模式。

总的来说，这是款堆料比较到位的年轻人旗舰机型，加上 realme 沉淀的软件优化能力，可在春节期间年轻人的选购清单中占据重要位置。