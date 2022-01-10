1 月 10 日，国内合成生物学企业蓝晶微生物（Bluepha）宣布完成 B3 轮融资，至此 B 系列融资总额已达 15 亿元人民币。蓝晶微生物 B3 轮融资由元生资本（Genesis Capital）和中国国有企业混合所有制改革基金（混改基金）共同领投，中平资本、江苏黄海金融控股集团、中州蓝海跟投，现有股东峰瑞资本、碧桂园创投、高瓴创投和三一创新投资等继续追加投资，泰合资本继续担任独家财务顾问。

此前，蓝晶微生物分别于 2021 年 2 月和 8 月获得累计近 7 亿元人民币的 B1 轮和 B2 轮融资。B 系列融资资金将会用于生物可降解材料 PHA 规模化生产设施的建设运营、工业 4.0 合成生物学研发平台 SynBio_OS 的开发部署、以及再生医学材料与工程益生菌等新产品管线的研发落地。

蓝晶微生物（Bluepha）由北京大学张浩千博士和清华大学李腾博士于 2016 年创立，是一家基于合成生物技术从事分子与材料创新的企业，致力于设计、开发、制造和销售新型生物基分子和材料，帮助消费品、食品、医疗、农业和工业等众多行业的 B 端客户在行业内开展差异化竞争。

2022 年 1 月 1 日，蓝晶微生物首个产品管线——生物可降解材料 PHA 的年产 25000 吨「超级工厂」在江苏省盐城市滨海县正式开工建设。蓝晶微生物在菌株研发、生物转化、分离纯化、材料改性等 PHA 相关技术链的各个环节均有丰富的技术储备与知识产权布局，产品性能已通过了多个世界 500 强企业客户的验证，并获得了多家企业的订单和意向订单；同时，蓝晶微生物已和世界主要国家和地区的多个合作伙伴签署战略合作协议以持续拓展 PHA 的全球市场。

蓝晶微生物联合创始人兼 CEO 张浩千博士认为，合成生物学的产品创新链条极长，蓝晶微生物在 PHA 的研发和产业化过程中积累了大量的过程数据和工程经验，公司通过自动化、数据化等工业 4.0 技术要素对这些数据和经验进行沉淀，并在后续新产品的研发落地过程中复用，由此形成的飞轮效应将是蓝晶微生物未来的核心竞争力之一。

为此，蓝晶微生物建立了一支由机器人、软件开发、机械电气、大数据和合成生物学等不同领域资深科学家和工程师组成的跨学科团队，开发合成生物学研发平台 SynBio_OS，目前已部署柔性自动化实验平台（BlueArk）、超高通量发酵平台（AutoFarm）和智慧云端数据系统（CyberFarm）三部分。预计未来 3 年内，SynBio_OS 能够将蓝晶微生物的单个产品完整研发周期在现有基础上再缩短 70%。

据蓝晶微生物联合创始人兼总裁李腾博士透露，在既有技术之外，蓝晶微生物正在研发能以生物废弃物为原料、高效合成 PHA 的工程菌株及配套的生物转化与分离纯化工艺；公司将依托盐城滨海独特的地理区位优势、绿色能源优势与生物原料的资源优势，打造示范性的合成生物学「零碳产业链」。除 PHA 外，蓝晶微生物正在围绕再生医学材料、美妆新功能成分、新型食品添加剂、工程益生菌等应用方向快速推进新产品的研发，并在商业模式上探索新的路径，构建与合作伙伴共同成长的创新生态。

至此，蓝晶微生物一横一纵的「T 型战略」已经落地显现，「横」为合成生物学研发平台 SynBio_OS，「纵」为生物可降解材料 PHA 及通过研发平台实现落地转化的其他产品管线。这意味着蓝晶微生物向「1 个超级实验室 + N 个超级工厂」创新综合体的发展目标又迈进一步，开启持续赋能合成生物学价值链上下游的合作伙伴，共同实现可持续发展价值主张的新阶段。

元生资本创始合伙人彭志坚：“生物行业的底层技术在发生快速迭代，在「碳中和」的大趋势下，元生看好致力于解决资源短缺、环境污染等全球性问题的生物科技公司；蓝晶微生物是国内领先的合成生物学公司，其 PHA 可降解塑料的规模化生产有明显进展，同时构建了特色的高通量自动化平台，以平台分子为基础拓展至护肤美妆、消费品、医疗健康等领域；浩千、李腾团队有出色的学习能力、将创新技术产业化落地的毅力与决心，和引领新一代生产方式变革的使命愿景。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。