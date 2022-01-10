可食用微生物合成蛋白企业上海昌进生物科技有限公司宣布完成 5500 万元 Pre-A 轮融资，高瓴创投领投，青岛城投金控、食芯资本跟投。

昌进生物创始人骆滨表示，昌进就是 Changing，我们的目标是应用创新生物技术引领人类能量和营养来源的革命，以颠覆性技术创新为突破口，将合成生物学技术降维应用于食品。

微生物合成蛋白和细胞蛋白具有低碳减排、节约用地、效率高、营养全面等优势。昌进生物预计在减少碳排放方面，一套反应罐系统（占地约 600 平米），可替换 1000 万升牛奶蛋白，如果以未来 100 套反应罐系统计算，可减少碳排放约 124 万吨。在节约耕地方面，未来 100 套反应罐系统，换算成种植豌豆，可置换约 200 万亩耕地。

微生物蛋白的生产主要分为两种发酵体系：生物质发酵和精密发酵。生物质发酵是利用微生物繁殖速度快、蛋白质含量高的特点高效生产大量蛋白质；精密发酵则是将微生物作为宿主的 “细胞工厂” 来生产具有特定功效的成分，通过这项技术可以制造出在营养上与牛奶中的蛋白质相同的乳蛋白。据悉，昌进生物同时具备生物质发酵和精密发酵两条赛道的竞争力。

根据昌进生物创始人骆滨的介绍，昌进生物 “以完全的自主知识产权，掌握了该领域的创新主动权和产业化主动权。生物质发酵技术路线完成了特色菌种开发和系列发酵工程技术以及产品应用场景设计。产品具有低碳排放、高蛋白、高膳食纤维、0 碳水、低卡、低脂、可改善肠道菌群等特点。精密发酵技术路线完成了全新 CJ 底盘细胞改造，实现了牛乳蛋白和羊乳蛋白表达。与在生物合成领域被广泛使用的大肠杆菌和木霉等底盘细胞相比，显著提升了安全性，具有表达蛋白纯度高、分离纯化难度小、预期成本低等特点。公司目前已经完成了关键底层技术建设，异源表达蛋白开发周期从最初的 6 个月缩短为 3.5 个月，直至现在的 7-9 天。新型蛋白研发成果已经呈现井喷式增长，预计 2022 年开始初步实现产业化，届时将有更多惊喜成果呈现。”

中国科学院院士、北京大学生命科学学院教授许智宏表示，中国人的动物蛋白质总摄入量已经有了极大的提升，但蛋白质的来源结构有待改善，主要表现在肉蛋类占比较高，奶制品占比相对较低。在这方面，以可食用微生物为底盘细胞，利用合成生物学等技术，通过产学研结合，开发全营养新型食品，丰富食品的多样性，具有重大的社会意义。

昌进生物微生物学专家廖丽博士表示，人类传统的食物链效率低、对土地占用、碳排放以及环境污染均存在巨大负担，我们的食物链在等待一次绿色变革。而微生物作为地球上最古老的生命，繁殖最快、培养要求最低、能量转换效率最高，可为当今社会不断增长的人口和粮食压力带来新方案。事实上，廖丽博士在美国哈佛大学期间研究的深海热液管虫共生系统，就是自然界中动物 “种植” 微生物并为其提供食物来源的绝佳例子。而我们人类本身也存在数量巨大、种类丰富的肠道微生物，并具有服用益生菌的悠长历史。因此以微生物作为直接食物来源的逻辑，在自然界和人类历史上早已存在。借自然智慧，大胆创新，颠覆传统食物链，重构人类未来食物链，这是我们应该去探索的，是服务人类社会可持续发展的使命担当。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。