科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.01.03-2022.01.09）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

不可否认，东南亚、独角兽以及 SPAC 这三个词语（或者这三个词语的结合）在过去一年中成为了本栏目近半数的构成。然而就目前的形势来看，在接下来的一年中，这几位老面孔或许还将会在很长一段时间内成为各位眼中的常客。

在经过数月的预热后，上周，新交所的的 SPAC 剧本中又将迎来一位新的选手——Novo Tellus Acquisition Corp（NTAC）据消息人士指出，这家新加坡私募机构 Novo Tellus Capital Partners 旗下的 SPAC 公司已经获得了在新交所 SPAC 上市的资格批准，并有望在本月期间提交初步的招股说明书。而如果后续流程顺利，新交所也将迎来其第二家 SPAC 上市公司（第一家预计为淡马锡旗下投资机构 Vertex Holdings 的 SPAC 公司 Vertex Technology Acquisition Corporation，该公司的 SPAC 上市计划也是历经了近半年的预热）。

当然，这也仅仅只是 SPAC 的滚滚车轮在东南亚地区的众多缩影之一。如上月末时我方曾指出，马来西亚证券监管机构也完成了该国证券市场的 SPAC 框架修订，而新的框架也已在本月 1 号起正式实施。结合新交所的动态趋势和马来西亚不断加速的科创生态进程，并不难以预见，“那些曾在新加坡所发生的事情很快就会在这里重现。”

另一方面，对东南亚地区来说，SPAC 并不仅仅只是一种 “引进来” 的举措。在 SPAC 热潮愈发火热的当下，这个词语也意味着是一种 “走出去” 的象征。如上周的 Carousell 和 Carsome 这两家独角兽企业。

其中，有知情人士表示，Carousell 正在与 L Catterton 旗下的 SPAC 公司 L Catterton Asia Acquisition Corp（L Catterton 乃 LVMH 旗下全球知名的专注消费品领域投资的私募基金机构）进行独家 SPAC 合并谈判。Carsome 则已经完成了其近 3 亿美元的融资（疑似为 Pre-IPO 融资）——按照去年到现在以来所一步一步实现的剧本，Carsome 很快就会走上其 SPAC 上市道路。

回到其本身而言。无论是东南亚、独角兽还是 SPAC，近年以来，它们都在成为一种可以体现出创投领域快速发展的代表。然而，对于这种快速出现的潜力股企业或者快速走向公众面前的高价值公司的趋势而言，笔者认为，隐藏在它们身后的推动力远比其所交出的成绩单更为值得关注，尽管这种力量可能还只是一种未能界定的存在。那么加下来，笔者也很荣幸能和各位读者一起见证不断向这个存在靠近的历程——至少在笔者看来，在疫情之外，仍有着足够多的因素能够让这三个词语成为东南亚创投领域的一种不可磨灭的印记。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

消息称 Novo Tellus 已获新交所 SPAC 上市批准：据彭博社援引知情人士消息表示，新加坡私募机构 Novo Tellus Capital Partners 已获得新交所的批准，许可其 SPAC 公司（Novo Tellus Acquisition Corp）在当地进行 SPAC 上市。

知情人士称，Novo Tellus 于上月时收到了相关的上市资格函。据了解，Novo Tellus Acquisition Corp 计划通过 IPO 募集 1.5 到 2 亿新元的资金（约合 1.1 到 1.47 亿美元），并有望在本月期间提交初步的招股说明书。不过，知情人士也指出，该 SPAC 上市的流程也正处于审议中，其相关时间和细节很有可能会发生变化。

上月晚些时候，淡马锡旗下投资机构祥峰控股（Vertex Holdings）的 SPAC 公司 Vertex Technology Acquisition Corporation（VTAC）也收到了新交所的 SPAC 上市资格函，而该公司也因此将成为当地的首家 SPAC 上市公司。

对话 Twitter 张薇：出海 2022，移动互联网企业如何继续扬帆远航：从席卷全球的奥米克戎再到愈发受到关注的气候变化问题，回顾已然过去的一年，人们似乎很难用某一个词语完整概括出后疫情时代正在面临一种怎样不确定的处境。然而，对于出海企业来说，这段更加充满挑战的时期或许也意味着是一种特殊的见证。

不久前，Twitter 发布了《2021 年 Twitter 中国出海领导品牌报告》（以下简称《报告》）。作为对中国企业出海趋势连续第三年的观察，本年度的《报告》全方位分析了后疫情时代背景下，中国企业出海如何通过 Twitter 平台与目标市场的核心受众建立起更切实、更深入、更开放的连接，从而驱动业务持续增长，扩大全球影响力。

《报告》指出，过去一年中，中国品牌正在受到全球消费者关注和肯定，坚持创新使其在全球市场的竞争力也在不断攀升。体现在移动互联网领域，Twitter 大中华区移动互联网行业总经理张薇（Vivi Zhang）也进一步向动点出海表示，国内出海品牌更加注重细致化的投放以及 ROI 效果。而在这个过程中，品牌建设也在逐渐成为其关注重点。

ElasticRun 或将在软银注资下成为印度今年首家新晋独角兽：动点出海获悉，据知情人士表示，印度 B2B 电商平台 ElasticRun 正在同软银（软银愿景基金 2 号）进行一轮融资谈判，计划从后者处获得一轮 2 亿美元的资金作为其 E 轮融资。其中，ElasticRun 的估值将达到 10 亿美元以上，并有望以此成为印度今年的首家新晋独角兽企业。

值得一提的是，ElasticRun 的当地竞争对手、B2B 电商独角兽 Udaan 也已于近日获得了一笔大规模融资（2.5 亿美元）。目前，Udaan 已获得 14 亿美元左右的融资（包含股权融资和债务融资）。据了解，Udaan 所服务的商家已超过 300 万家，并已同数千家商业品牌达成了合作关系。

Pandai 完成 203 万美元融资，YC 参投：Pandai 于 2020 年 1 月份时推出，主要为一款帮助中小学生群体进行学习教育和学习评估的在线教育应用。据介绍，学生可以通过 Pandai 使用符合国家课程要求的游戏化测验进行学习。此外，学生还可以使用基于人工智能和机器学习算法的评估功能进行个性化分析，从而确定自己的优势和劣势。

另一方面，Pandai 也表示，家长和老师的所需专用模块也被集成到了 Pandai 中，以便其更好地把握学生的发展动向。据悉，Pandai 目前已拥有超过 34 万名注册学生。

Pandai 曾在去年时入选了 YC 的夏令营，而该公司也是 YC 孵化项目中的首家马来西亚在线教育初创公司。

马来西亚独角兽 Carsome 获 3 亿美元融资，有望在今年内上市：据外媒援引知情人士表示，马来西亚综合汽车电商平台 Carsome 已获得一笔近 3 亿的融资。这笔融资由淡马锡旗下投资机构 65 Equity Partners、SeaTown 以及卡塔尔投资局（QIA）领投。消息人士称，Carsome 有望在今年晚些时候于美国进行 IPO。

65 Equity Partners 是淡马锡于去年 10 月末时成立的一家专注于股权及结构性股权投资的全资子公司。根据本栏目的报道，该机构旗下管理着共计 45 亿新元（约合 34.4 亿美元）规模的基金，其主要投资对象为市值在 10 到 50 亿美元之间，且希望在某一个区域或者国际市场有所抱负的成熟企业。

去年晚些时候，我栏目曾指出 Carsome 正在寻求明年于美国上市之前进行一轮 2 亿美元规模的 pre-IPO 融资。结合本次融资来看，本次的动作似乎与这一计划相符。

东南亚版闲鱼 Carousell 或将通过 L Catterton 在美国 SPAC 上市：动点出海获悉，有知情人士表示，新加坡二手商品 C2C 交易平台 Carousell 正与 L Catterton 旗下的一家 SPAC 公司（L Catterton Asia Acquisition Corp。L Catterton 是 LVMH 旗下的私募基金机构，专注消费品领域投资）进行独家合并谈判。合并后，新实体的估值有望达到 15 亿美元。

据了解，该 SPAC 公司计划在未来几周内对 Carousell 进行相关尽职调查，以期最早在本季度达成合并协议。此外，消息人士称，本次合并交易还可能包括一项数亿美元规模的公共股权私人投资（PIPE）。