近日，创新型生物技术公司濒湖生物宣布完成由联想控股战略领投、君联资本共同参投的近 2 亿元首轮融资。该公司由周代星博士联合联想控股、君联资本共同发起设立。该公司依托中南大学梁德生教授团队超过 20 年的基因和细胞技术积累，致力于开发通用型的细胞基因治疗产品，主攻肿瘤、自身免疫性疾病、遗传疾病等。

自 2015 年开始，我国细胞基因疗法的临床试验数量呈现爆发式增长。随着国家药品监督管理局陆续批准前沿的免疫治疗 IND 注册，越来越多创新疗法从实验室走向临床、从学术走向产业化。其中，细胞基因治疗是肿瘤和遗传病等治疗领域的新突破，也是目前生物医药领域最具前景的发展方向之一。

近年来，随着嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（CAR-T 疗法）取得突破和商业化，细胞基因治疗产业在全球范围内进入快速大发展时期。通用型的细胞基因治疗预期将有效降低生产成本，更广泛的惠及患者，将进一步推动行业的发展。

据濒湖生物首席科学家梁德生介绍，目前基因治疗药物主要针对遗传疾病，而细胞基因疗法是近几年最引人注目的领域之一，其在癌症、血液病、心血管疾病、自身免疫性疾病等方面展示了良好的治疗前景。

基于前期研发成果和技术积累，濒湖生物致力于打造 “1+3+X” 体系来实现其 “造福人类健康” 的企业愿景。据介绍，“1” 为打造一家具有全球影响力的创新生物技术公司；“3” 为搭建三个国际一流的拥有自主知识产权的技术平台，包括靶向修饰技术研发平台、递送技术研发平台和靶向修饰药物生产平台；“X” 为构建多个核心产品的管线组合，开发攻克肿瘤、自身免疫性疾病、遗传疾病等领域的细胞基因治疗产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。