北京时间 1 月 7 日，美国国际贸易委员会 (ITC) 裁定，谷歌侵犯了智能音响品牌 Sonos 的多项家庭音频技术专利，包括控制家用音响系统的设置、多扬声器同步、不同扬声器的独立音量控制以及扬声器的立体声配对等多项专利，禁止进口谷歌在海外生产的部分手机、笔记本电脑和音响。

2020 年 1 月，Sonos 提起诉讼，指控谷歌在两家公司合作以确保谷歌的音乐服务与 Sonos 扬声器良好配合时，窃取了 Sonos 的专利技术，谷歌声称要把谷歌 Play Music 整合到 Sonos 产品中，但实际上却把这些专利创意用于其 Home、Chromecast 系统以及 Pixel 手机和笔记本电脑中。

谷歌多次声称 Sonos 的发明微乎其微，不具有重要意义。然而，谷歌销售的产品却采用 Sonos 发明的专利特性，包括同步、组合音量调节、多房间家用音响系统等。

Sonos 首席执行官 Patrick Spence 曾在声明中表示，“尽管我们在过去几年中进行了持续努力，但谷歌并未表现出任何与我们合作制定互利解决方案的意愿，同时还补贴其专利侵权产品的价格进行不公平竞争。我们别无选择，只能提起诉讼。”

Sonos 首席法务官 Eddie Lazarus 对于 ITC 的裁决表示了赞赏，再次明确了谷歌侵犯了所涉及到的所有专利，这在专利案件中是非常罕见的全面胜利，不仅展现了 Sonos 强大的专利组合的实力和广度，同时彰显了 Sonos 长期致力于保护自身创新成果不被科技巨头盗用的决心，是一件令人兴奋的里程碑事件。

同时 Eddie 也表示 Sonos 既是出于自身利益，也是出于为其他小型创新公司的利益考虑，要抵制这些试图抄袭和侵权的垄断者。最重要的是，这一裁决保护了 Sonos 的知识产权，也确认了 Sonos 的专利和商标权利。

目前，谷歌仍涉及侵犯数十项 Sonos 专利，其错误行为仍将继续，由此造成的损失也将持续增加。或者，谷歌可以效仿其他公司，为其盗用的技术支付公平的版税，Sonos 将继续采取必要行动追究谷歌责任。