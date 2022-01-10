户外 3C 硬件创业公司深圳远方有光科技有限公司（Stoke Voltaics）（下称 “远方有光”）今日（1 月 10 日）宣布完成 Pre-A 轮及天使轮融资，融资总额近 5000 万元人民币。Pre-A 轮融资由光速中国领投，顺为资本、壹叁资本跟投。

本轮融资将用于对户外创新 3C 硬件产品的定义、研发以及全球化品牌的打造，同时用于分布式能源设备以及其他户外产品品牌的孵化上。

远方有光 CEO 袁帅表示：“我们相信人类需要不断探索和拓展未知边界。今天地球被电网覆盖的面积不超过 1%，99% 的地方未属于离网状态，随着分布式能源设备的普及，有越来越多人类户外用电需求和场景将被打开。”

远方有光成立于 2021 年 8 月，公司面向全球市场进行户外 3C 硬件产品的设计研发与销售，旗下品牌 Stoke Voltaics 致力于让人类以更加舒适和高效的方式在户外生活、工作与娱乐。能源线品牌地航者将提供个性化的分布式能源解决方案。

“因为没有电力的供应，今天我们的户外生活和 100 年前比起来，并没有太多的不一样，但是随着包括储能电源、可移动太阳能面板在内的分布式能源设备的普及，人类会逐渐在户外开始拥有和室内一样甚至更酷的便利生活方式。” 袁帅这样认为，“今天几乎所有户外产品的设计出发点，都不曾考虑它们可能会带电。但是当底层逻辑发生改变以后，这里面很多的产品及其背后所对应的生活方式，都值得以带电的方式重新定义一遍。”

受疫情影响，全球公众的工作生活方式正在发生改变，户外正在日益成为一个新的消费应用场景。美国户外基金会（Outdoor Foundation）的调查报告显示，2020 年徒步旅行的美国人增加了 810 万，创下有记录以来最大的一年增幅，6 岁及以上的美国人中参加一次户外娱乐活动的人数达到 1.6 亿，比 2019 年增加 710 万人，也是记录以来最高的参与率。

远方有光创始团队由加州大学伯克利分校、斯坦福、麻省理工、帝国理工、南京大学，哈工大等国内外高校连续创业者组成，拥有丰富的户外科技品牌打造和商业化成功经验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。