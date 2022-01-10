1 月 10 日，新一代干细胞治疗创新企业士泽生物医药（苏州）有限公司宣布完成由红杉中国领投、礼来亚洲基金（Lilly Asia Ventures）和启明创投共同投资的近亿元人民币 Pre-A+轮融资。自此，士泽生物已先后完成了由峰瑞资本（天使轮领投）、礼来亚洲基金（Lilly Asia Ventures）和启明创投（Pre-A 轮共同领投）、红杉中国（Pre-A+轮领投），元生创投、泰达科投、道远资本、嘉程资本、领军创投共同投资的总额超亿元人民币的天使轮、Pre-A 轮及加轮融资。本次加轮融资主要用于关键技术平台的完善和加速多条研发管线的研发，以及临床级细胞治疗产品生产基地的建设。

士泽生物已自主设计并建设完成 1600㎡研发中心和正建设 3500㎡生产转化基地，其团队已完成 iPS 细胞株重编程、iPSC 基因编辑平台和 iPSC 向不同亚型神经细胞诱导分化等关键技术平台的建设，建设完成细胞药物安全性和有效性评价的帕金森病动物模型，并布局了相关专利。

红杉中国董事总经理顾翠萍表示：“诱导多能干细胞技术不断成熟，有望为退行性疾病提供新的治疗手段和巨大的临床价值。李翔博士带领的士泽生物团队有着多年相关研究和开发经验，期待士泽团队后续获得更多突破性进展，加速推进产品临床开发，最终造福广大患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。