近日，面向虚拟和混合活动的一体化平台 Zuddl 宣布，其已完成由阿尔法波浪孵化（Alpha Wave Incubation，AWI）和高通风险投资公司（Qualcomm Ventures LLC）领投的 A 轮融资并筹得 1335 万美元。阿尔法波浪孵化（AWI）由阿布扎比控股公司（ADQ）的风险投资平台 DisruptAD 提供支持，并由猎鹰边缘资本（Falcon Edge Capital）负责管理。现有投资者 GrowX 和 Waveform Ventures 也参与了本轮融资。本轮融资所筹集的资金将用于在全球范围内加速产品开发和扩大规模，美国市场将是重中之重。

Zuddl 诞生于新冠肺炎疫情期间，由 Bharath Varma 和 Vedha Sayyaparaju 于 2020 年 5 月共同创立。本轮融资将用于地域扩张，加强技术团队，并进一步巩固服务。

Zuddl 首席执行官兼联合创始人 Bharath Varma 表示：“Zuddl 的发展源于企业需要对其虚拟和混合活动拥有更多的定制性与控制权。我们的大多数客户都是拥有远程团队的全球性公司，他们面对复杂的用例，而我们可以快速高质量地予以解决这些用例。无论是现场形式还是虚拟形式，参与者的参与度都是活动的关键内容。通过 Zuddl，我们发挥举办现场活动的经验，运用技术来解决参与度和活动回报率（ROI）等问题。随着世界慢慢地恢复正常，Zuddl 帮助众多企业解决虚拟及混合活动的复杂性，让企业专注于其核心业务。”

根据大视野研究公司（Grand View Research）的数据，虚拟活动市场空间预计在未来几年将以 24% 的复合年均增长率（CAGR）逐步增长。根据领英（LinkedIn）的研究，活动营销人员预计，在不久的将来，65% 以上的活动都将采用虚拟或混合方式举办。

Zuddl 的差异化源于其实现高水准活动定制和强大参与度的能力。活动组织者能够快速自行定制其活动的每处细节。Zuddl 利用技术为兴趣驱动型网络提供支持，并基于用户行为实现游戏化，从而解决了用户参与度的问题。

阿尔法波浪孵化（Alpha Wave Incubation）董事总经理 Anirudh Singh 表示：“在疫情期间被迫选择虚拟活动方式之后，企业现在发现了混合活动方式的诸多优势。Zuddl 通过其混合优先模式，正在逐步解决企业活动的一系列独特问题——即实现虚拟及混合活动的可定制性、控制性和参与度，同时不会为活动组织者造成烦扰。Zuddl 的优势是因为其本身就来自于活动行业，对现实情况有着深刻的理解。”

高通科技有限公司（Qualcomm Technologies, Inc.）高级董事兼高通风险投资公司（Qualcomm Ventures）董事总经理 Varsha Tagare 表示：“Zuddl 的混合活动平台能够帮助企业 以更大的参与程度轻松定制和管理各项活动。我们期待着为这些企业的旅程提供支持，让他们利用扩展现实（XR）、人工智能（AI）和 5G 技术为活动领域提供全新的应用程序和各种沉浸式体验。”

GrowX Venture 合伙人 Manu Rikhye 表示：“我们对 Zuddl 创始团队的愿景、深厚的专业知识以及执行速度感到兴奋。Bharath 和 Vedha 打造了一支搭配均衡、才华横溢的创始团队。他们深谙活动组织者、演讲者、赞助商和最重要的所有与会者的各项需求，加之团队秉持 “产品第一” 的思路，使得 Zuddl 在高度竞争的行业中脱颖而出。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。