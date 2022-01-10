1 月 10 日，车规级 MEMS 激光雷达解决方案提供商一径科技正式宣布完成数亿元 Pre-C 轮融资。本轮融资由小鹏汽车领投，上汽集团旗下尚颀资本、东风交银汽车基金、老股东英特尔资本继续加注。华兴资本任此次融资的独家财务顾问。本轮融资将用于一径科技长短距全系列车规级前装量产激光雷达产品的迭代发展，加强产线升级和供应链及全面质量管理，持续推动车规级 MEMS 激光雷达解决方案的研发和商业化进程。

一径科技推出的面向车规前装量产的 MEMS 长短距激光雷达产品组合，已在自动驾驶干线物流、末端配送、无人港口、Robotaxi 和机器人等领域与多家企业达成商业合作，并与多家乘用车主机厂定点过程中。其中，在干线物流方面，一径科技已于 2020 年与嬴彻科技就干线物流卡车自动驾驶解决方案商业化达成战略合作，ML 系列激光雷达供应于嬴彻科技干线物流的量产自动驾驶车型。在末端无人配送方面，一径科技与京东物流开展深度合作，京东物流第五代智能快递车将搭载一径科技产品固态 MEMS 激光雷达 ML-30s。目前，MEMS 长短距全系列产品正在进行稳步交付，加速企业的 MEMS 激光雷达量产步伐。

一径科技创始人、CEO 石拓博士表示：“赋能智能驾驶，助力智慧出行是我们共同的希冀和愿景。我们可以看到，固态激光雷达的身影已经遍及末端配送、高速干线物流、无人港口、机器人等各应用领域，激光雷达的 “上车潮” 也释放出激光雷达将迎来量产前景的强信号，这充分证明了一径科技在固态 MEMS 技术路线的研发和商业落地上做出了正确的战略选择。非常感谢新老股东一路以来的坚定支持，未来我们会继续加大技术创新和产品研发力度，与各合作伙伴携手，让驾驶更智能，让出行更安全。”

小鹏汽车副总裁张晓枫、投资总监张小奇表示：“激光雷达作为当前高级辅助驾驶及未来自动驾驶的重要安全冗余传感器，我们十分认可石拓博士带领的一径团队在优化收发结构、关键器件芯片化以及量产等方面的努力，为高性价比车规级激光雷达的大规模量产提供了可能性；我们也坚信一径团队将在下一代纯固态激光雷达的国产化和技术创新上带来令人瞩目的突破。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。