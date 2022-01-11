亚马逊全球开店线上跨境峰会于今日举办，众多行业领袖、企业代表及数万中国卖家相聚云端，聚焦企业走向全球市场，探讨出海新格局下的机遇与挑战。跨境峰会为期三天，包括主战略发布会、针对新手和资深卖家的平行分会场，以及官方讲堂特训营等精彩环节。峰会上，亚马逊全球开店中国宣布进行品牌升级，提出助力出口跨境电商企业打造全球品牌的新主张——“共创全球品牌新格局”，并分享 2022 年战略重点，包括：支持卖家布局全球业务，实现多元化拓展；完善本地化服务，赋能卖家数字化转型；推动卖家打造全球品牌，创造长期价值。这一系列举措，旨在通过全球创新和本地赋能两大引擎，推动中国卖家迈向全球价值链的更高处，打造具有长期价值的全球品牌，共同开拓中国品牌出海的新时代。同时，亚马逊全球开店也分享了过去一年，中国卖家在亚马逊全球站点上的业务表现，其中中国新增卖家数量，持续保持双位数增长。

“品牌新主张” 揭晓

五年前，亚马逊全球开店提出借助跨境电商 “布局下一代贸易链”。彼时，跨境电商作为外贸出口的新业态，尚未得到广泛的认知。如今，经过几年的高速发展，跨境电商已经从外贸的 “新业态” 转变为 “新常态”，并成为外贸出口的重要力量。随着越来越多的企业对品牌重视的提高，出口跨境电商将逐步迈向新的阶段。这也是为什么亚马逊全球开店在本次峰会推出新的品牌主张——“共创全球品牌新格局”。基于这一新主张，亚马逊全球开店将聚焦业务战略重点，赋能卖家打造全球品牌。

亚马逊全球副总裁、亚马逊全球开店亚太区执行总裁 Cindy Tai（戴竫斐）表示：“亚马逊全球开店见证了中国出口跨境电商从 ‘野蛮生长’ 到 ‘精耕细作’ 的飞速发展。接下来，行业将走向 ‘深耕长远 ‘的新阶段，并开启出口跨境电商品牌出海的新时代。我们相信，出口跨境电商依然处于快速发展的上升通道，而品牌将是引领行业前进的最强力量。亚马逊全球开店将继续发挥全球资源优势、深化本地服务，秉持长期主义的理念，与中国卖家一道，把握品牌出海黄金十年的巨大机遇，推动更多优质、创新的中国品牌闪耀在全球舞台上。”

三大业务重点，全面助力企业开创全球品牌时代：

支持卖家布局全球业务，实现多元化拓展

亚马逊一直致力于发挥全球资源优势，帮助卖家打造全球业务。目前，亚马逊已向中国卖家开放 17 大海外站点，除了北美、欧洲、日本等成熟站点之外，东南亚的新加坡站、南亚的印度站、以及中东等地区的新兴站点都蕴含着巨大的市场潜力，已有不少中国卖家在这些站点实现了良好的业务布局和增长。

亚马逊在全球拓展方面的产品创新专注于两大方面：首先，让全球运营简单化。其次，让全球选品精细化。亚马逊将在账号注册、选品上架、物流仓储、合规运营等多个方面，推出和迭代更多全球化运营工具。同时，亚马逊将向卖家提供更多数据，帮助卖家了解不同国家顾客的选品需求，提升卖家选品效率。此外，亚马逊还将持续为卖家提供多元化的业务模式，例如亚马逊企业购、亚马逊授权品牌、亚马逊加速器等，帮助卖家拓展新的赛道和商机，实现长远稳健发展。

完善本地化服务，赋能卖家数字化转型

全球创新和本地赋能，是亚马逊全球开店助力中国卖家发展业务的两大引擎。继去年 7 月启用青岛办公室后，亚马逊全球开店已在全国 10 个城市建立了团队，并持续拓展区域合作伙伴关系，与当地政府、协会和服务商共同搭建、完善本地跨境电商产业集群，为卖家提供更全面的支持。2021 年 9 月，亚马逊全球开店在杭州跨境电商园升级的基础上，将亚洲首个综合性卖家培训中心设立在杭州，以一站式的培训服务满足不同区域卖家的需求，促进跨境电商专业人才培育和储备。此外，亚马逊全球开店还通过卖家公开课、官方微信、官方直播和讲堂等多种方式，为卖家提供丰富的培训课程，满足卖家不同阶段的学习需求。

2022 年，亚马逊全球开店将不断加大对区域团队的投入，拓展对中国卖家的支持领域，为卖家提供更贴近的服务。

推动品牌卖家打造全球品牌，创造长期企业价值

亚马逊全球开店 2021 年进行的一项卖家调研显示，93% 的中国卖家非常清楚在亚马逊上建立品牌的重要性。同时有 75% 的中国卖家对在亚马逊创建和提升品牌很有信心。在亚马逊全球站点，每年都有许多新兴品牌涌入，也有许多卖家正在尝试打造品牌。然而，品牌打造，不是一蹴而就的事情，运用好亚马逊提供的工具的同时，卖家需要放下对短期利益的专注，建立长期投入的决心，开发优质的产品，挖掘独特的品牌理念，最终获得品牌价值的长期回报。

亚马逊为卖家提供涵盖品牌打造全周期的产品和服务，包括品牌形象和展示、引流和推广、品牌分析与洞察、品牌保护等多个维度，并持续投入品牌打造工具以及产品的创新和优化，帮助卖家兼顾短期业绩的同时，实现长期品牌价值的积累。针对品牌卖家不同发展阶段的特点，亚马逊全球开店也推出起跑、助力、飞跃三大计划，满足不同卖家打造品牌的需求。

起跑计划：为 “从零到一” 的新品牌、新卖家和创业者，提供包括品类、品牌、市场、广告等不同维度，覆盖注册、运营、品牌推广等各个方面的支持，扶持品牌快速起步；

助力计划：为完成起步阶段并处在快速上升期的品牌，提供扶持和指导，帮助品牌在选品、引流、转化、忠实粉丝等核心指标上实现增长；

飞跃计划：为自身体量较大、并将长期投入品牌建设的卖家，提供覆盖品牌战略发展、国际市场拓展等更深、更广维度的支持，帮助卖家实现从中国品牌到全球品牌的飞跃。

2020 年，亚马逊在物流运输、工具、服务、项目和人才等方面投资超过 180 亿美元，并推出超过 250 项新工具、服务和改进措施，以进一步提升卖家体验，帮助卖家拓展全球业务。自 2015 年亚马逊全球开店进入中国以来，数十万中国卖家加入了该项目。众多的中国企业通过亚马逊成功触及国外消费者，比如极米科技，致欧家居，石头科技和凯迪仕智能科技等。亚马逊全球开店将与卖家一起探讨品牌出海的趋势和机遇，并持续赋能中国卖家打造具有长期价值的全球品牌，赢得全球消费者的喜爱。