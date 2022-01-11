以下内容来自 App Annie：

据最新报道，在黑色星期五到圣诞节的假日季中，Apple 销售了超过 4000 万台 iPhone，突破了记录。消费者在圣诞节清晨拆封新的 iphone 或 Android 手机，便下载了大量的应用和游戏，或激活了新的订阅、进行新的应用内购，来升级他们的游戏玩法、激活新角色、或升级他们的头像皮肤。

TikTok 在圣诞节当天全球应用下载排行榜上高居榜首，Oculus 则是美国下载排行榜第一

全球范围内，TikTok、Instagram 和 Facebook 在 iOS 和 Google Play 的每日下载量排行榜上名列前茅。Telegram 排名第七，主要因为用户仍会优先考虑加密消息服务，不断增长的用户群带来了强大的网络效应。Shopee 排名第八，是全球排名最高的购物应用，得力于印度、拉丁美洲和东南亚市场强劲增长的推动。Spotify 的全球下载量排名第九，这款音乐流媒体应用的需求增长可能是因为其年底的 “年度回顾” 活动，该活动在社交媒体上广泛分享。

在游戏方面，Onesoft 的《Brain Story: Tricky Puzzle》于 2021 年 12 月 21 日在应用商店发行新版本之后名列第一。Zego Studio 的开放世界动作游戏《Poppy Rope Game》排名第二，而 Psyonix（Epic Games）的《Rocket League Sideswipe》排名第三，这是一款在 PC 和游戏机上风靡的赛车足球游戏，成为了成功转移到移动游戏平台的最新案例。

在美国，人们在圣诞节拆封了新的 Oculus 虚拟现实（VR）头盔，使得 Oculus 在圣诞节当天的下载量排名第一。YouTube 是下载量排名第二的应用，其次是 TikTok 与 Snapchat——这展示了短视频和用户生成内容的魅力。Disney+ 是美国圣诞节当天下载量最大的在线视频应用，仅次于 Youtube。《ROBLOX》是美国下载量最大的游戏，这表明用户对元宇宙、社交游戏和用户生成内容的需求仍然很高。

在英国，NHS App 在圣诞节当日下载量榜上名列第一，这是因为用户在假期旅行中需要访问他们的 COVID Pass 以查看疫苗接种情况或检测结果。Amazon Alexa 排名第五，这表明物联网产品可能是今年圣诞愿望清单上的爆款。Mattel 的 Pictionary Air 的下载量排名第八，这是一款结合了桌游、物联网设备（Pictionary Air 笔）和移动应用的产品，能提供完全沉浸式的游戏体验——允许人们用笔在空中画画，然后在设备或电视上观看。《ROBLOX》和《Rocket League Sideswipe》则占据了英国圣诞节游戏下载排行榜的前两位。

ROBLOX 圣诞节当日的用户支出在全球、美国和英国市场中都名列第一；TikTok 在全球支出排行榜上高居榜首，而 HBO Max 和 Disney+ 分别在美国和英国排名第一

用户在圣诞节那天移步 TikTok 浏览内容，并选择通过应用内购买来打赏他们最喜欢的主播——这使得 TikTok 成为了全球非游戏类应用的第一名。YouTube、Disney+ 和 HBO Max 都跻身前五，这是因为用户对视频独家内容的需求仍然很高（就 YouTube 而言用户更倾向于订阅以移除广告）。值得注意的是，数字收藏品应用程序 VeVe 的支出排名第九，这表明了用户对 NFT 的需求。

通过 VeVe，用户可以购买喜爱 IP 下的数字收藏品，也可以利用增强现实（AR）技术将它们放置在现实世界里。VeVe 借助应用商店进行交易，用户在应用中可在一个安全且熟悉的地方购买 “宝石”、参与数字收藏品的交易，使得 NFT 逐渐融入主流。他们利用每周独家发布的产品来驱动需求，并通过标签来标明产品的稀有度。

在游戏方面，《ROBLOX》的用户支出最大，这是因为在圣诞节期间，世界各地的游戏玩家在这里建造元宇宙、升级角色皮肤或购买其他游戏内物品。《Free Fire》的用户支出排名第三，进一步证明了在线多人游戏能推动深度沉浸感和跨设备体验。

在美国，圣诞节当天的用户支出排名前十的应用里，有五个是在线视频应用，其中 HBO Max 排名第一。2021 年 12 月 22 日，《黑客帝国：矩阵重启》首映，同时在 HBO Max 上独家播出（适用于 14.99 美元的无广告版)，通过发布备受期待的内容来刺激订阅。而 Paramount+在平安夜的排名也提升了六位。在游戏方面，《ROBLOX》是最受欢迎的游戏，紧随其后的多是硬核游戏，但有一个例外，就是长期以来最受欢迎的三消-闯关游戏《Candy Crush Saga》。

在英国，就订阅而言，Disney+是在线视频应用的首选。VeVe 排名第六，表明数字收藏品的销量正在上升。值得注意的是，Fitbit 是英国用户支出最高的应用，可能是因为人们想要把物联网设备作为圣诞礼物， 或者因为人们对即时健身、户外锻炼应用的推崇（疫情期间，这种趋势正在增强）。在游戏方面，派对运气战斗游戏《Coin Master》的用户支出排名第二，仅次于《ROBLOX》。三消游戏在英国也很受欢迎，《Candy Crush Saga》（第三）、《Homescapes》（第八）和《Gardenscape》（第十）占据了前十里的三席。