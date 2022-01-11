众所周知，鱼是人类的好朋友。尤其是在工作时刻中，摸一摸鱼可以有效提升工作效率。而随着 “摸鱼” 成为一种产业，它所能带来的提升可能也就变得更多——作为一家为 “摸鱼” 而生的公司，eFishery 自然也有着这种潜力。

印尼水产养殖初创公司 eFishery 在今天宣布，已经完成一笔 9000 万美元规模的 C 轮融资。据了解，这笔融资为全球水产养殖技术产业领域中迄今规模最大的一笔融资。淡马锡、软银（软银愿景基金 2 号）、红杉印度联合领投了本次融资，现有投资者 Northstar Group、Go-Ventures、Aqua-Spark 以及 Wavemaker Partners 对此进行了参与。

eFishery 在本次融资中表示，将利用这笔资金继续扩大其平台并进一步提升旗下数字产品体验，让自身成为全球最大的数字化鱼虾养殖合作平台。此外，eFishery 也指出接下来也将进入更多市场地区，且已经瞄准了包括中国和印度在内的全球水产养殖前十的国家。

成立于 2013 年的 eFishery 是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery 都可以提供相应的服务内容。

eFishery 联合创始人兼首席执行官 Gibran Huzaifah 称，通过其喂养技术，渔民的生产能力能得到 26% 的提升，而后者还可以通过对劳动时间和劳动力成本的节约获得 30% 的饲养效率优化。另一方面，他也指出，就其对于产业链下游的整合方案而言，“通过 eFresh，我们将农民与买家联系了起来···作为结果，eFresh 解决方案有效降低了这些群体的运营成本，并使水产养殖户的收入增加了 45%。”

据介绍，目前，eFishery 已部署了数千台智能喂食器，为印尼 24 个省份的 3 万多名渔民提供了服务。而该公司也强调称，自 2020 年 12 月份以来，eFishery 的网络规模扩大了十倍，其饲养培育也在疫情期间为更多用户所使用。此外，eFishery 还表示，计划在未来三到五年内为 100 万渔民提供服务。

“我们的首要愿景是通过水产养殖为全球提供食物选项，因为这是最有效和最具营养的动物蛋白来源之一。到 2050 年，全球人口或将达到 100 亿规模，而我们也希望在自身所属领域内更好地为此进行准备”，Gibran Huzaifah 说到。