近日，IEEE 标准委员会正式发布并推行了基于可信执行环境的隐私保护机器学习的国际标准（IEEE Std 2830™）。这也是国际上首个基于可信执行环境的隐私保护机器学习技术框架与要求的国际标准。由蚂蚁集团联合国内外共知名高校、研究机构共同立项、筹备、制定。该标准的设立通过规范隐私计算的技术标准，为保护数据隐私和释放数据价值提供了可落地的技术标准方案。

蚂蚁集团作为标准工作小组的主席单位，在 2019 年正式立项该标准，并联合联合中国电子技术标准化研究院、北京大学、浙江大学、之江实验室等单位一起历时 2 年完成标准的编制。在 2021 年 6 月经过 IEEE 标准委员会审核，并获得 IEEE 标委会全票审核通过，11 月正式发布并推行。

（蚂蚁集团技术战略发展部副总经理彭晋受邀在第十二届中国互联网产业年会上分享标准推行情况）

该标准基于蚂蚁集团等公司在隐私计算方面的应用实践总结，给出了基于可信执行环境的典型隐私计算技术架构，明确了隐私计算整体技术架构的要求，规范了隐私计算的定义、技术架构、技术流程、技术特性、安全要求等。此标准的制定可用以指导规避隐私计算技术体系中存在的风险，促进多个数据提供方在满足数据安全、隐私保护和监管合规等要求下，实现基于数据协同和授权共享的数据聚合和计算，在保护保护数据隐私的基础上释放数据价值。

在今天举行的中国互联网产业年会上，蚂蚁集团联合之江实验室，云从科技和洞见科技等标准小组成员共同参与了标准推广活动。蚂蚁集团技术战略发展部副总经理彭晋表示：“产业对标准化的需求体现出了隐私计算技术以及产品和应用日渐走向成熟。标准的制定和发布有助于产业界更好地就隐私计算的技术栈、应用特点、能力与安全性等达成共识，并推动不同隐私计算产品的互联互通 ，形成更好的隐私计算生态。”

IEEE 标准协会 (IEEE Standards Association) 是世界领先的标准制定机构, 在全球范围内具有公认的权威性，隶属于电气电子工程师学会 (IEEE)。IEEE，是全球最大的非营利性专业技术学会，也是全球最大的专业技术协会之一。

该标准由蚂蚁集团主导编制，是 IEEE 对蚂蚁集团在隐私计算技术能力上的肯定。蚂蚁集团已经将隐私计算广泛应用于自身业务，并输出给行业，帮助银行、医疗等机构用于保护数据安全和个人隐私。其中，浦发银行的应用案例入选 2021 年 IDC 报告《开放金融数据共享中隐私计算的平衡之道》唯一案例。

目前，隐私计算技术还处于领域和行业发展初期，蚂蚁集团希望通过标准推动国内外各相关厂商共建生态，推动隐私计算整体的技术规范。