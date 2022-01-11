近日，服装供应链系统 SaaS 服务商领猫 SCM 宣布完成超 1.6 亿元 A+轮战略融资，本轮由波士顿投资 B Capital Group 领投，老股东云启资本、云启被投企业——「百布（致景科技）」等均持续加码。

本轮融资资金将用于进一步提升核心技术与快速交付能力。

截至目前，领猫 SCM 以近 100% 的续约率服务了近 400 家鞋、服、箱包等领域企业，链接超 10 万家代工厂、物料供应商等，已初具规模效应，为进一步资源优化配置奠定坚实基础。

本轮融资领投方波士顿投资 B Capital Group 中国区负责人蔡薇 Daisy Cai 表示：“中国不但拥有全球规模最大、体系最完善的泛纺织产业链，并且也在不断地进行供给侧升级迭代。领猫在行业深耕多年，熟知不同类型服装品牌的痛点与诉求，打磨出了业内顶尖的供应链管理产品（SCM SaaS）。我们团队长期关注产业互联网和企业服务，非常认可领猫以服务品牌方为切入点，沉淀行业全链路数据，积累网络效应，从而实现产业资源的优化配置的独特打法。波士顿投资期待与领猫在未来持续深入合作。”

云启资本执行董事冯瑶表示，“在产业数智化和柔性生产的趋势下，中国广大的泛纺织产业链存在更敏捷高效的变革需求，领猫通过深刻的行业认知和产品技术水平，从品牌方切入，打造出可沉淀全产业链条数据的 SCM SaaS 平台，并且与百布等头部企业深度协同，我们看好团队在搭建基础设施后向产业链上下游延展，建设智慧纺织供应链。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。