根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，以腾讯《PUBG mobile》、《王者荣耀》和米哈游《原神》为首的 8 款手游，2021 年在全球 App Store 和 Google Play 均获得超过 10 亿美元的内购收入。

10 亿美元俱乐部

腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）和《王者荣耀》2021 年全球收入均超过 28 亿美元，包揽全球手游畅销榜第 1 和第 2 名，分别同比上涨 9% 和 14.7%。

《原神》移动端以 18 亿美元收入位列第 3 名。2020 年 9 月 28 日上市以来，米哈游持续为该游戏推出大量内容更新，包括新岛屿、角色和玩法等以保持玩家对游戏的新鲜感。2021 年 9 月推出的 2.1 版本效果尤其显著，该版本上线当周，玩家在游戏内的付费相较之前 1 周提高了 5 倍。

《Roblox》移动端和 Moon Active《Coin Master》收入均超过 13 亿美元，分别同比增长 20.3% 和 13.8%，位列第 4 和第 5 名。

Niantic《Pokémon GO》以超过 12 亿美元的收入位列第 6 名，King《Candy Crush Saga》年收入同样突破 12 亿美元，排名第 7。Garena《Free Fire》以超过 11 亿美元的收入排名第 8。此外，Cygames 于 2021 年 2 月在日本推出的《Uma Musume Pretty Derby》以 9.65 亿美元收入，位列全球手游畅销榜第 9 名。

作为对比，2020 年仅 5 款手游达到年收入 10 亿美元的里程碑，2019 和 2018 年分别有 3 款。

尽管苹果 IDFA 新政为行业带来一些不确定性，但 2021 年全球手游市场的收入在 2020 年的基础上继续稳步增长。我们的预估数据显示，2021 年全球 App Store 和 Google Play 手游内购收入将达到 896 亿美元，同比增长 12.6%。增长的动力既来自新游戏的成功上市，同时也得益于厂商出色的运营策略，使老游戏得以持续吸引玩家投入其中。