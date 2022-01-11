1 月 11 日，中国植物蛋白食品科技企业「星期零」宣布完成 1 亿美元 B 轮融资。本轮融资由春华资本领投，曾鸣教授跟投，以及老股东云九资本、愉悦资本、经纬创投、光速中国追加投资。同时，星期零还宣布其首家生产基地暨自建工厂落地湖北孝感。

对于本轮融资后的规划，星期零表示将重点布局产研建设和实验室设备投入，不断探索植物蛋白技术的创新。目前，星期零已经能够在植物蛋白食品的质构和风味上做到创新性的突破。针对植物蛋白结构，进行间断式针织风味和精进酶法交联，达到模拟肌纤维的效果，创造出了具有整块肉纹理的 “大师黑椒植物牛肉”，切入了火腿、牛肉片的市场。在味道、口感上与知名西餐食材帕斯雀牛肉（Beef Pastrami）接近，但价格更具优势，区别同类产品，且不添加亚硝酸盐和任何防腐剂。“大师黑椒植物牛肉” 以非转基因大豆为原料，真正做到了 0 胆固醇、0 反式脂肪酸、高蛋白、低脂肪，兼顾了美味与健康。

其次，星期零将不断加强团队建设、广纳人才，完善渠道和品牌建设等。团队方面，星期零将建设一流团队，重视人才发展，完善各项福利薪酬制度。渠道和品牌层面，星期零将继续发力餐饮 B 端业务，并保持行业领先地位，同时针对 C 端用户需求开发产品，不断探索更多消费场景。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。