伴随公募基金大热出圈，各家财富管理机构也持续加码投资者教育工作。1 月 12 日，蚂蚁投教基地、蚂蚁财富联合多家机构举办 “一年一度投教大会”，总结、交流 2021 年投教工作。现场，中国基金报联合蚂蚁投教基地、蚂蚁财富发布了 2021 年度 “十大投教机构公益榜单”，富国、汇添富、国泰、中欧、南方、工银瑞信、华夏、易方达、嘉实、创金合信十家基金公司上榜。

“投教大会” 现场分享的数据显示，直播、短视频、脱口秀和漫画是投资者最喜爱的四种投教形式。更多元、有效的投教方式，正在助力财富管理行业更健康发展。中国证券投资基金业协会投资者服务部负责人熊歆通过视频表示，“为老百姓提供 ‘看得懂、记得住、有文化’ 的投教作品，老百姓树立了成熟理性的投资观念，资本市场才能健康稳健、高质量发展。”

投教工作任重道远：追涨杀跌等行为造成近半收益损失

2021 年，公募基金规模突破 25 万亿元，有效账户数突破 11.9 亿，公募基金的普惠投资价值逐渐凸显。与此同时，市场整体呈震荡态势，投资者的收益体感也有所分化，“基金赚钱基民不赚钱” 的现象被更多关注和讨论。“投教大会” 现场分享的数据显示，投资者不理性的理财行为，可能 “磨损” 掉近一半的收益率。

基金公司《公募权益类基金投资者盈利洞察报告》显示，截至 2021 年 3 月 31 日，过去十五年，主动股票方向基金年化收益率为 16.67%。而对应时间节点，历史全部个人客户的平均收益率仅 8.85%。也就是说，投资者最终赚到的收益，通常明显低于这只基金的实际业绩。

蚂蚁财富副总经理李小军分析，基金收益可以拆解为产品收益和用户行为收益，产品收益又包含基准收益和超额收益，这几个因素相加，决定了投资者最终的收益。

蚂蚁财富平台综合分析发现，2020 年投资者持有的权益类基金平均产品收益率达 27.8%，用户平均行为收益率则为-12.1%，行为磨损导致最终实际收益仅为 15.7%，与应得产品收益相比损失了近一半。2021 年震荡市场下投资者整体收益率偏低，但结论仍然相似。

具体以某只科技主题的基金为例，同样是持有 1 年，用户不同交易行为导致的收益差异很大：操作较少的 “懒型用户” 最终收益率达到 47%，行为收益率仅-3%，而 “追涨杀跌型用户” 最终收益率仅 24%，行为收益率-28%，前者的实际收益高出后者近一倍。

这意味着，财富管理机构在提高投资者风险意识、传播正确理财观念上还有很多的功课要做。

多家机构认为，公募基金行业一方面要追求将产品收益做得更好，另一方面也要充分关注投资者的非理性行为。

“年度十大投教机构公益榜单” 出炉

直播、短视频和脱口秀成最受喜爱的投教形式

2021 年，投教方式也变得不一样。在投教大会现场，多家机构回顾了全年的投教动作，其中包括投教直播、情景喜剧、说唱和体操等形式丰富的投教内容和产品。让投教内容变得活色生香，成为很多机构努力的方向。

中欧基金一份针对 3000 位投资者的调研显示，投资者最喜欢的投教形式排名前四分别为直播、短视频、脱口秀和漫画。中欧基金副总经理许欣认为，大多数普通投资者都是互联网的原住民，数字化平台和投教形式，为机构破解投教难题提供了新方法。

蚂蚁财富平台数据也显示，使用过直播、理财助理、财富号、内容社区、理财智库这五类投教服务的投资者，其行为收益率有较大概率高出仅使用过两种服务的投资者。

当天，富国、汇添富、国泰、中欧、南方、工银瑞信、华夏、易方达、嘉实、创金合信十家基金公司登上 “年度十大投教机构公益榜单”。这一榜单参考机构在蚂蚁投教基地、蚂蚁财富平台等多处的投教数据，结合中国基金报专业评定选出。据介绍，该榜单旨在鼓励在投教方面有创新和出色成果的机构，带动全行业一起加大对投资者教育工作的投入。