在于去年期间投出 20 家独角兽企业后，面对已然到来的 2022 年，老虎基金显然有着更高的 “野望”。

动点出海获悉，印度薪酬发放平台 Refyne 已于近日宣布完成一笔 8200 万美元规模的 B 轮融资。这笔融资由老虎基金领投，Digital Horizon、QED Investors、Jigsaw VC、XYZ Capital、RTP Global 以及 DST Global 的部分合伙人参投。尽管目前尚不清楚该公司的具体估值，但据 Refyne 在接受采访时表示，该公司的估值较其去年 A 轮融资时已经提升了 6.5 倍。

目前，Refyne 已获得 1.06 亿美元的总融资规模。而这其中也包括该公司在 2020 年 12 月时获得的 400 万美元种子轮融资和 2021 年 6 月时的 1600 万美元 A 轮融资。

针对这笔最新资金的用途，Refyne 称将用其进行产品、团队以及业务方面的扩展。

值得一提的是，就业务模式而言，Refyne 是一个相当具有当地特色的企业。因为在印度，有数据指出，超 80% 的打工人会在下个月的工资发放之前遇到财务问题（简单来说就是，工资还没到手钱就不够花了）。Refyne 则精准地瞄准了这一痛点，并从 2020 年开启了其 “Earned Wage Access（EWA，随赚随取）” 的创业历程。

据了解，通过 Refyne 的平台，员工可以实时了解其工资进度，并且可以选择随时取出相应的部分，而不必等到发薪日时一起结算获取。Refyne 称，目前已同 150 多家公司展开了合作，为超 70 万的员工提供了相应服务，包括 Cars24、Acko、Rebel Foods 等独角兽企业也在其客户之列。此外，Refyne 也表示，其交易用户群体已经呈现了 68 倍的增长，且该平台也创下了交易量在十个月内实现 165 倍增长的记录。而 Refyne 更是指出，希望在未来一年内将其服务员工数量提升至 300 万规模。