2022 年 1 月 12 日，中国乡村振兴创业者支持计划启动仪式在北京和四川分会场顺利举行。

来自国家乡村振兴局、中国扶贫基金会、启明创投等单位的与会者，及媒体共 30 余人出席启动仪式。

中国乡村振兴创业者支持计划是由启明创投和中国扶贫基金会联合发起，面向乡村振兴新阶段实施的人才振兴、产业振兴的新举措，致力于培训、赋能乡村产业创业者和社会事业创业者。

启明创投将捐赠 1 亿元人民币，投入中国乡村振兴创业者支持计划。计划培训、赋能 2000 名乡村创业者，以及在 40 个县培育 40 家社会组织。

中国扶贫基金会理事长郑文凯在致辞中表示，乡村振兴，关键在人。坚持把乡村人力资本开发放在首要位置，大力培育农村创业创新带头人，为全面推进乡村振兴提供有力的人才支撑。

中国乡村振兴创业者支持计划将举办中国乡村振兴 “乡村产业创业营” 和 “乡村社会事业创业营”。乡村产业创业营，主要支持乡村创业者创办专业合作社，完善创业方案，促进乡村产业发展，推动用合作社发展乡村产业。乡村社会事业创业营，主要支持乡村创业者创新基层社会服务，专注于解决乡村养老、儿童服务、困难群体帮扶等乡村社会问题，凝聚社会共识，汇聚社会资源，集聚社会力量，引导促进三次分配在乡村振兴、共同富裕中更好地发挥作用。

启明创投创始主管合伙人邝子平在致辞中表示，启明创投作为一家负责任的创业投资机构，在过去 15 年里发现、陪伴了超过 400 家技术与创新企业，为中国的科技和经济发展做出了应有的贡献。除此之外，启明创投长期在抗灾、教育、医疗等领域积极捐赠，回馈社会。

“启动中国乡村创业者支持计划，我们要用钱来做、用心来做、用脑来做。” 邝子平表示，中国已经实现了消除绝对贫困的伟大目标。该计划要用实实在在的资金，来巩固扶贫成果，拓展扶贫成就，实现共同富裕。

启明创投将依托在创业投资领域的丰富经验，将与企业家打交道，筛选创新创业企业的能力、知识、流程、方式，用到乡村振兴的事业上来。

邝子平进一步表示，未来在合适的时机，希望带动投资企业生态圈的 400 多家企业共同参与，进一步赋能中国乡村振兴创业者支持计划，扶持出一批优秀的乡村企业、乡村事业。

国家乡村振兴局社会帮扶司副司长刘胜安在讲话中指出，今天启明创投捐资 1 亿元，用于支持乡村人才发展，这既是启明创投履行社会责任的实际行动，也是支持乡村振兴伟大事业的具体实践，体现了启明创投的责任担当和奉献精神。国家乡村振兴局特别是社会帮扶司将继续支持社会力量，不断探索乡村振兴的新路子、新途径、新方式，为广大社会力量参与乡村振兴提供支持和服务，总结好、宣传好、推广好乡村振兴的好经验、好做法。

四川蒙顶山合作社发展培训学院作为 “中国乡村振兴创业者支持计划” 的实体培训机构，将与中国扶贫基金会及启明创投密切合作，共同把具体项目实施好、创新模式打造好、示范引领作用发挥好，共同努力把这一项目打造成具有中国特色的慈善公益事业发展的优质品牌。